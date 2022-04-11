На Николаевщине российские захватчики жили в дупле 10 11.04.2022, 23:02

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Фотофакт.

В Николаевской области российские захватнические войска жили в самодельном дупле.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Негулевский на своей странице в Facebook.

На опубликованных снимках можно увидеть что оккупанты обустроили себе "жилье" из сухой травы и веток.

"Это - дупло. И в нем жили рашисты. Я сейчас не шучу", - сообщил Негулевский.

Он отметил, что захватчики занимали позиции в селе Кандыбино Константиновской ТГ. Потом их отсюда выгнали украинские военные.

"То есть реально жили в дупле. Ели здесь, спали, все обсирали в прямом и переносном смысле. Хотя, учитывая то, что упыри не знают, что такое унитаз и боятся смарт-пылесосов, для них дупло, видимо, было пятизвездочным отелем. Рашисты, теперь для вас отель один - кулек для мусора!"- написал нардеп.

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