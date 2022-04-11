ЕС расширит военную помощь Украине на полмиллиарда евро 11.04.2022, 23:42

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Глава дипломатии ЕС заявил, что «исход этой войны решится на поле боя».

ЕС намерен расширить военную помощь Украине на полмиллиарда евро.

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге поддержали увеличение совместной военной помощи Киеву до 1,5 млрд евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после окончания встречи.

"Исход этой войны решится на поле боя", - написал он в Twitter.

Поэтому, по его словам, ЕС должен поставить Украине оружие, которое ей необходимо для обороны от российского вторжения. Боррель уточнил, что процесс утверждения увеличения помощи еще не завершен полностью, передает корреспондент DW.

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