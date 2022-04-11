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ЕС расширит военную помощь Украине на полмиллиарда евро

  • 11.04.2022, 23:42
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ЕС расширит военную помощь Украине на полмиллиарда евро

Глава дипломатии ЕС заявил, что «исход этой войны решится на поле боя».

ЕС намерен расширить военную помощь Украине на полмиллиарда евро.

Главы МИД стран Евросоюза на заседании в Люксембурге поддержали увеличение совместной военной помощи Киеву до 1,5 млрд евро, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после окончания встречи.

"Исход этой войны решится на поле боя", - написал он в Twitter.

Поэтому, по его словам, ЕС должен поставить Украине оружие, которое ей необходимо для обороны от российского вторжения. Боррель уточнил, что процесс утверждения увеличения помощи еще не завершен полностью, передает корреспондент DW.

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