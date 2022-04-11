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ВСУ ликвидировали российского подполковника

  • 11.04.2022, 23:48
  • 3,660
ВСУ ликвидировали российского подполковника

Дибир Дибиров проходил службу в 291-ом горнострелковом полку, который дислоцируется в Чечне.

В понедельник, 11 апреля, стало известно, что Вооруженные силы Украины ликвидировали офицера горнострелкового подразделения армии оккупантов, подполковника Дибира Дибирова.

Об этом сообщил в Twitter блогер Necro Mancer.

Дибиров проходил службу в 291-ом горнострелковом полку, который дислоцируется в Чечне, в населенном пункте Борзой. Данный полк имеет в распоряжении собственный полигон "Альпийский" для отработки учебных задач - кроме того, бойцы подразделения привлекались для борьбы с диверсантами и группировками мусульманских партизан, борющихся за свободу Северного Кавказа от России.

У Дибирова остались жена и трое детей.

Ранее мы сообщали о гибели в Украине подполковника Вячеслава Савинова, начальника артиллерийской разведки 49-й общевойсковой армии РФ.

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