Украинцы получат оружие будущего: главнокомандующий ВСУ показал «дронобойку» 11.04.2022, 23:54

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Залужный продемонстрировал израильский ручной комплекс подавления беспилотников EDM-4S Skysweeper.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины, генерал Валерий Залужный продемонстрировал израильский ручной комплекс подавления беспилотников EDM-4S Skysweeper.

Фото опубликовано в Telegram-канале "Новости Вооруженных сил".

Данные средства для борьбы с вражескими БПЛА вскоре должны поступить на вооружение украинских войск, которые уже воюют с Россией. В то же время, более 10 таких систем используются украинскими военными еще с 2020 года.

Разработчиком комплекса EDM-4S является израильская компания Skylock. Она входит в холдинг Avnon и специализируется на системах радиоэлектронной борьбы. Стоит отметить, что Украина ранее закупала этот комплекс через одну из литовских компаний.

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