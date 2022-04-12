Генерал СБУ назвал главную угрозу для Путина в России 1 12.04.2022, 7:35

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И оценил шансы его убийства.

Президенту РФ Путину грозит опасность от российских олигархов, потерявших все из-за санкций.

Такое мнение высказал генерал-майор запаса СБУ, экс-заместитель главы СБУ (2014-2015), директор Агентства реформирования безопасности Виктор Ягун в эфире "Украина 24". Ранее он прогнозировал обострение на Донбассе на начало текущей недели.

"Вокруг Путина есть часть людей, которые принадлежат ельцинской стройэлите. Это Кириленко, Шойгу. Эти особы реально пришли с тех времен. Я не верю, что близкое окружение сможет ликвидировать Путина", - передает слова Ягуна сайт "Сегодня".

По его словам, российские олигархи, имевшие капитали и нормальную жизнь, потеряли все, для них сейчас это огромная проблема. Ягун убежден, что они перешли в "тихую" оппозицию.

"Они являются единственным источником опасности для Путина. Олигархи имеют все доступы и их очень беспокоит ситуация, которая ухудшается для них с каждым днем. Путин понимает эту ситуацию и не общается с ними. Я надеюсь, что в какой-то момент какая-то неожиданность произойдет, и тогда мы увидим совершенно другое развитие", - добавил Ягун.

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