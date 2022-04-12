Операция «Оскар»: Европол взялся за активы подсанкционных россиян 12.04.2022, 7:39

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Операция носит зонтичный характер.

Полицейская служба Европейского союза начала операцию по поиску активов российских физических и юридических лиц, подпадающих под санкции из-за войны в Украине.

Об этом сообщается на сайте организации.

"11 апреля 2022 года, Европол совместно с государствами-членами ЕС, Евроюстом и Frontex начал операцию "Оскар" для поддержки финансовых расследований государств-членов ЕС, направленных против преступных активов, принадлежащих физическим и юридическим лицам, находящимся под санкциями в связи с российским вторжением в Украину", - говорится в сообщении.

Отмечается, что операция также будет направлена на поддержку уголовных расследований, проводимых государствами-членами в связи с обходом введенных ЕС торговых и экономических санкций.

"..."Оскар" представляет собой зонтичную операцию, которая продлится не менее одного года и будет включать в себя ряд отдельных расследований", - сообщает ведомство.

Кроме того, в рамках операции Европол собирается способствовать обмену информацией и разведывательными данными между партнерами, оказывать оперативную поддержку в ряде финансовых расследований, централизовать и анализировать всю информацию "для выявления международных связей, преступных групп и подозреваемых, а также новых тенденций и моделей преступной деятельности".

Евроюст в свою очередь будет активно участвовать в операции посредством обмена стратегической и оперативной информацией, оказывать юридическую помощь и поддержку, а также укреплять сотрудничество между национальными следственными и судебными органами.

Frontex внесет свой вклад в операцию, усилив проверку лиц, пересекающих внешние границы ЕС и подпадающих под действие санкций.

Европейская Комиссия уже начала работу над шестым пакетом санкций против Российской Федерации, включая ограничения на экспорт российской нефти.

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