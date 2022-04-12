Что происходит на главных участках фронта сегодня утром: сводка Генштаба ВСУ 12.04.2022, 8:18

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Стало известно, где оккупанты сконцентрировали основные силы.

В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной обстановке на фронтах на начало 48-х суток противостояния защитников Украины российскому военному вторжению, и проинформировали о попытках оккупантов закрепиться в Херсонской области.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Волынском и Полесском направлениях враг активных действий не предпринимал, изменения в положении и действиях подразделений противника тут не зафиксированы.

На Сиверском направлении войска РФ завершают передислокацию отдельных подразделений к восточной операционной зоне. Продолжается перемещение подразделений 41 общевойсковой армии Центрального военного округа в определенные районы в российских Белгородской и Воронежской областях.

На Слобожанском направлении войска противника продолжают частичную блокировку Харькова. В районе Изюма рашисты ведут боевые действия силами отдельных подразделений из состава 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии. Также противник проводит воздушную разведку для выявления позиций подразделений украинских войск и определения маршрутов их выдвижения.

На Донецком и Таврическом направлениях оккупанты ведут боевые действия и удерживают определенные рубежи силами из состава Южного военного округа. Враг осуществляет перемещение дополнительных подразделений, чтобы вести бои на территории Украины.

"Выявлены признаки усиления системы противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Мелитополь и Иловайск.

Вероятно, в дальнейшем противник будет пытаться взять под контроль город Мариуполь, овладеть Попасной и вести наступление в Курахово с целью выхода на административные границы Донецкой области", - отметили в Генштабе.

На Южнобужском направлении противник удерживает определенные рубежи силами подразделений из состава Южного военного округа. Проводит пополнение регулярных потерь в живой силе и технике. Также оккупанты пытаются обеспечить живучесть своих пунктов управления. Войска РФ не оставляют попыток закрепиться на административных границах Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей вражеские корабельные группировки продолжают выполнять задачи по изоляции района ведения боевых действий, разведки, огневой поддержки сухопутных подразделений.

Угроза вражеских ракетных обстрелов сохраняется.

Военные ВСУ на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбили 6 атак противника, уничтожив 4 танка, 5 единиц бронированной, 26 единиц автомобильной техники и 8 артиллерийских систем. Группировкой Воздушных Сил ВСУ за прошедший день поразили 7 воздушных целей: 1 самолет, 2 вертолета и 4 беспилотника.

Российские оккупанты на временно занятых территориях Запорожской и Херсонской области используют для размещения техники и живой силы помещения аграрных предприятий, объекты энергетической и социальной инфраструктуры, центральные районы населенных пунктов.

Противник пытается завершить перегруппировку и перемещение подразделений в районы сосредоточения в российских Белгородской и Воронежской областях, перебазирование своей авиации на аэродромы в непосредственной близости от восточных границ Украины.

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