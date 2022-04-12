Военный эксперт рассказал, о чем сегодня могут договариваться Путин и Лукашенко 1 12.04.2022, 8:29

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Встреча диктаторов пройдет 12 апреля.

На встрече президента РФ Владимира Путина с Лукашенко 12 апреля может обсуждаться вопрос официального вступления Беларуси в войну в Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов в интервью телеведущей Наталье Мосейчук, которое опубликовано на ее YouTube-канале.

По его словам, сейчас у Украины есть очень серьезная угроза со стороны Беларуси.

"И я думаю, что встреча будет посвящена тому, чтобы заставить Лукашенко официально и открыто вступить в эту войну. И для нас это будет очень большой проблемой, если белорусская армия сумеет нанести удар на Волыни по направлению Луцк-Львов", - сказал Жданов.

Он отметил, что Украина окончательно оборвала политические связи с Беларусью, которая сейчас является марионеткой Российской Федерации.

По мнению Жданова, Приднестровье в военном плане не несет большой угрозы, поскольку там сконцентрирована очень маленькая группа российских войск - около 3 тысяч. Однако они могут навредить в информационном поле.

"На прошлой неделе они получили приказ на проведение учений с боевой стрельбой вдоль нашей границы. Потом этот вброс, что они готовят в Тирасполе аэропорт для приема российских самолетов. Но на самом деле это анклав и туда можно попасть или через воздушное пространство Украины, или Румынии. Но Румыния - страна НАТО", - рассказал он.

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