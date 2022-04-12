Астрономы обнаружили самую раннюю из всех известных галактик 12.04.2022, 8:36

Она возникла вскоре после Большого Взрыва.

Астрономы обнаружили то, что, по их мнению, может быть самой ранней и самой далекой галактикой из когда-либо наблюдаемых, которая образовалась относительно вскоре после Большого Взрыва, ознаменовавшего возникновение Вселенной, и может быть населена новыми звездами первого поколения. Об этом пишет Daily Sabah.

Галактика, получившая название HD1, возникла чуть более чем через 300 миллионов лет после Большого взрыва, который произошел около 13,8 миллиардов лет назад, заявили исследователи в четверг. Наблюдения показывают, что HD1 формировала звезды с ошеломляющей скоростью — возможно, около 100 новых звезд ежегодно — или вместо этого укрывала то, что могло бы быть самой ранней известной сверхмассивной черной дырой, добавили они.

Из-за того, как много времени требуется свету, чтобы преодолеть огромные расстояния — 9,5 триллиона километров (5,9 триллиона миль) в год — наблюдение за такими объектами, как HD1, равносильно заглядыванию в прошлое. Если данные подтвердятся будущими наблюдениями, HD1 вытеснит GN-z11 как самую раннюю из известных галактик примерно на 100 миллионов лет. HD1 будет считаться самым ранним и самым дальним из известных астрономических объектов.

Исследователи использовали данные телескопов на Гавайях и в Чили, а также орбитальный космический телескоп Спитцер. Они надеются получить больше ясности с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, который должен начать работу через несколько месяцев после запуска НАСА в декабре.

«Наблюдательная информация о HD1 ограничена, а другие физические свойства остаются загадкой, включая ее форму, общую массу и металличность», — сказал астрофизик Токийского университета Юичи Харикане, ведущий автор исследования, подробно описывающего открытие, опубликованное в Astrophysical Journal.

Исследователи заявили, что HD1 с массой, возможно, в 10 миллиардов раз превышающей массу нашего Солнца, возможно, был населен самым первым поколением звезд. Предполагается, что эти так называемые звезды населения III чрезвычайно массивны, ярки, горячи и недолговечны и состоят почти исключительно из водорода и гелия.

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