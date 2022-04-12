Трубу приближенного к Лукашенко олигарха Воробья разбомбили в Украине 6 12.04.2022, 8:45

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Николай Воробей

Фото: tut.by

Там было дизеля на $10 миллионов.

Как стало известно «Нашай Ніве», при бомбежках Украины, еще на самом старте войны, пострадал нефтепровод «ПрыкарпатЗахадТранс», который Украина должна была отобрать у белорусского мультимиллионера Николая Воробья согласно решению украинского Совета национальной безопасности.

Нефтепровод должны были передать «Укртранснафте» с целью дальнейшей продажи или передачи в управление. При этом пользоваться этим имуществом украинцы не могли.

«В нефтепроводе оставался дизель, принадлежавший Воробью, на сумму примерно $ 10 миллионов. Как считается, при повреждениях трубы пострадал этот объем. Впрочем, в том, что он и так смог бы что-то забрать, большие сомнения — в Украине арестовали и национализировали газовозы Воробья», — сообщил «Нашай Ніве» осведомленный источник.

Воробей начал контролировать трубу в Украине после сделки в 2019-м, когда его нефтебитумный завод купил 51% в уставном капитале «ПрыкарпатЗахадТранса».

Воробей — уроженец Украины, выходец с кругов, вращавшихся вокруг «Нафтана» в 1990-х.

Непонятна природа его связей в Украине. Иногда ему приписывают чуть ли не родство с «кумом Путина» Виктором Медведчуком.

Считается, что трубопровод «ПрыкарпатЗахадТранс» Медведчук продал Воробью для отвода глаз.

Основной бизнес Воробья — оптовая торговля российскими нефтепродуктами на белорусском рынке и их экспорт за рубеж.

Воробья, как и Олексина, связывают со скандалом с «присадками» и «растворителями». Эти люди очень близки и имеют общие активы. Например, вместе владеют так называемым «Оршором» — льготной экономической зоной под Оршей.

Кто имеет в Беларуси право заниматься высокодоходным нефтяным бизнесом, решает лично Александр Лукашенко. Воробей такое право получил.

До войны Украина была основным рынком для белорусских нефтепродуктов. После начала военных действий поставки их в Украину прекратились.

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