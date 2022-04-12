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Британская разведка рассказала, когда наступит кульминация «битвы за Донбасс»

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  • 12.04.2022, 8:59
  • 14,876
Британская разведка рассказала, когда наступит кульминация «битвы за Донбасс»

Российские войска продолжают перебрасывать из Беларуси на этот участок фронта.

В течение следующих двух-трех недель боевые действия на востоке Украины будут усиливаться, так как Россия продолжает перенацеливать свои усилия в войне.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Российские атаки по-прежнему сосредоточены на украинских позициях вблизи Донецка и Луганска, продолжаются бои в районе Херсона и Николаева, а также возобновилось продвижение к Краматорску", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что российские войска продолжают выводить из Беларуси, чтобы передислоцироваться для поддержки операций на востоке Украины.

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