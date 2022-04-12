«Когда нет возможности каждый день есть мясо, очень выручают супы» 15 12.04.2022, 9:07

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Рассказы белорусов, которые тратят минимум денег на еду.

Доллар откатился назад, но цены в продуктовых магазинах сдавать позиции не спешат. Многие отмечают: за последние несколько месяцев на питание стало уходить существенно больше денег. «Мы не призываем никого экономить, но если вдруг у вас появится такое желание, в этой статье вы найдете немало лайфхаков. Советами делятся белоруски, которые разбираются в антикризисном меню. Кто-то вынужден экономить по необходимости, а для кого-то это философия и стиль жизни», - пишет onliner.by.

«Лучше схожу в бассейн, чем потрачу эти деньги на еду»

Людмила посчитала: в месяц ее семья тратит около 1200 рублей — это все расходы, включая «коммуналку», моющие средства, кружки, бензин и т. д. На еду остается примерно 500—550 рублей. На эти деньги нужно накормить двоих взрослых и двоих детей. Ограничивать себя в магазине приходится жестко.

— Раньше как было: зашли в магазин, увидели конфетки, печенюшки, селедочку, рыбку, соусы разные — пусть все это будет дома. Раза в три больше денег на продукты уходило. Сейчас у нас с мужем почти не осталось заказов — мы занимались фото- и видеосъемкой. ИП пришлось закрыть, мы вынуждены экономить.

Белоруска составила свой рейтинг сытных и недорогих блюд, которые помогают пережить непростые времена. И на первом месте — блины.

— Один пакет молока, мука, яйцо — на все это уходит максимум 6 рублей. Достали варенье или сметану — и ужин готов, это если совсем «прижало». Иногда я делаю блины с овощами: жарю лук с морковкой, тру на терке вареную колбасу. Получается ужин за 8 рублей. Еще люблю блины по-албански: мелко рублю куриную грудку, добавляю туда лук, майонез, крахмал, яйцо — и готовлю из этого мясные блинчики. Получается очень сытное блюдо.

Одно из самых дешевых блюд — блинчики с начинкой

Рядом с блинами в рейтинге картошка — без нее трудно представить меню экономной белорусской семьи.

— Порезать картошку пополам, залить соусом из сметаны и чеснока и запечь — получается очень вкусно! Или те же драники — 2 кило картошки, яйцо, растительное масло, сметана — и вся семья сыта. Вот так и выкручиваемся. Очень часто покупаем пельмени — нашли для себя вариант за 2,5 рубля, который устраивает по цене и качеству. Одной пачки хватает на четверых человек.

Я лично люблю пельмени есть с бульоном: «лаврушечку» туда бросишь — и получается очень вкусно.

Людмила показывает любимые пельмени

Белоруска признается: мясо семья ест не чаще раза в неделю (пельмени не считаем). Чаще всего это уже готовые замаринованные стейки по 14 рублей за кило. По деньгам получается почти то же самое, что покупать вырезку и готовить из нее отбивные.

— Когда нет возможности каждый день есть мясо, очень выручают супы — это большая экономия. Чаще всего делаю супы из куриных спинок. Вот недавно взяла кило с небольшим по цене 2,5 рубля — и получился большой такой пакет, на три супа. Но что могу сказать: куриные спинки в магазине еще поискать надо, их разбирают быстрее всего.

Что касается овощей, в семье сейчас обходятся квашеной капустой и другими простейшими салатами. Летом в меню появятся огурцы и овощи с дачи.

— А пока я не вижу смысла покупать эти «пластмассовые» овощи — по 1,40 одна помидорка. Лучше уж просто капусту помять, морковку с чесночком потереть — это дешево и полезно получается.

К чаю Людмила покупает простейшие крекеры — на них можно намазать какую-нибудь закуску, например зажарку из боровиков с луком (грибы белоруска собирает в сезон сама). Часто делает закуски из лаваша: закручивает в него вареную колбасу с сыром и кетчупом. Изредка позволяет себе покупать сервелат, но исключительно на бутерброды.

— Конечно, я тоже хочу пойти и красной рыбки купить, как раньше. Сыр очень люблю — особенно с плесенью или пармезан. Но когда у тебя в кошельке ограниченная сумма и нужно целую неделю на эти деньги питаться, то покупаешь только самое необходимое. Вот вчера, например, купила 5 пачек пельменей, 2 пакета молока, 3 пачки вареников, кофе молотый и растворимый, 3 килограмма яблок, лаваш и колбасу — отдала около 50 рублей. Все приходится выискивать, покупать в разных магазинах, на акциях.

И, вы знаете, в последнее время мне даже жалко стало на еду много денег тратить. Я лучше на теннис схожу или в бассейн, чем накуплю вкусняшек.

«Это как тетрис: готовлю из того, что нахожу в холодильнике»

Ольга живет с мужем и дочерью-подростком. На еду семья может может потратить не более 700 рублей в месяц — как и год назад. Зарплаты с тех пор не выросли.

— Очень резко за последние месяца 3—4 мы съехали по достатку вниз. 700 рублей на еду сейчас — это очень мало, приходится выкручиваться. Я кофеман со стажем, но отказалась от кофе. Стала есть меньше сахара, убрала перекусы, перестала покупать себе шоколадки для поднятия настроения.

В последнее время в рационе семьи стало меньше мяса, но больше круп и картошки — это вынужденная мера.

— Сейчас, пока пост, живем без мяса. А вообще у нас хорошо идет ливер и печенка. Отвариваешь все, перекручиваешь и делаешь паштет печеночный или блинчики с ливером. Замораживаю в упаковке по 6 штук — по два блинчика каждому, и обед готов. Делаю много супов: борщ красный, борщ из капусты, грибной, молочный, овощной, рыбный.

Очень уважают в семье сало — считают его полезным и универсальным блюдом.

— Отварила картошку, порезала сало — и у вас почти обеденное меню, если супом дополнить. Разжариваю яичницу с салом или к блинам делаю добавку с луком. Можно и просто сало на хлеб положить, с чесночком.

Для голубцов или котлет Ольга закупается фаршем на скидках — приходится поискать хорошую цену, чтобы уложиться в бюджет. С рыбой попроще — она стоит дешевле. Чтобы побаловать себя малосольной красной рыбой, Ольга покупает горбушу и солит ее сама.

— Купила вот недавно две рыбины потрошеные без головы за 12 рублей. Из них получилась литровая баночка мелко нарезанной малосольной рыбы. На бутерброды ее можно пустить, можно сварить бульон и сделать рыбный суп с фрикадельками. Хотите — в блины заверните, хотите — с творогом смешайте, будет такая намазка. Мы и суши из такой рыбы делаем, когда хочется. Отвариваешь рис, покупаешь нори, немножко уксуса, укладываешь что есть из зелени дома — огурчик какой-нибудь, сельдерей, морковку корейскую. Как тетрис собираешь ужин из того, что есть в холодильнике.

Одно из основных правил в семье — ничего не выбрасывать. Даже супы Ольга замораживает, если вдруг что-то остается.

— Берешь ведерко пластиковое — и замораживаешь. А потом прибежала на обед с работы, и у тебя есть чем перекусить — чем плохо? Остались макароны — делаю запеканку. Осталась картошка — готовлю ньокки, это такое итальянское блюдо, что-то вроде ленивых вареников.

Или вот был у меня красивый отвар после варки картошки — выливать жалко. Добавила туда дрожжи, муку — и без яиц получился прекрасный желтенький хлебушек.

Десерты, как вы понимаете, Ольга тоже делает сама. Принцип аналогичный: что было под рукой, из того и приготовила.

— Вот недавно делала молочный суп с рисом. Молоко створожилось, я добавила сахар и цукаты, отжала, как на сыр. Через два дня под гнетом получился творожный десерт.

Такой подход позволяет реже бывать в магазинах, говорит белоруска.

— Единственное, что регулярно покупаю, — это фрукты и молочные продукты. У меня нет дачи, поэтому такая необходимость. Овощами закупаюсь оптом в начале осени и храню потом их в специальном утепленном ящике на балконе.

«Когда начала делать заготовки, денег на еду стало уходить меньше»

У Александры на продукты уходит сумма побольше — около 1000—1200 рублей, но это на пятерых человек (двое взрослых и трое детей) и с почти ежедневным мясом в рационе. Каких-то жестких финансовых ограничений в семье нет. Но вот интересный лайфхак: когда для экономии времени белоруска стала делать заготовки, расходы на еду по ощущениям заметно сократились.

— Я работаю в бьюти-сфере, и обычно у нас очень загруженный декабрь. В прошлом году впервые перед декабрем я забила холодильник полуфабрикатами. И это прижилось, сейчас делаю заготовки где-то на 2—3 недели. В первый заход, допустим, покупаю 10 пачек творога по 200 граммов и три курицы. Из этого делаю сырники, ленивые вареники (на завтраки), морожу куриные конечности в пряностях, делаю заготовку фарша для рубленых котлет, наггетсы. Все остальное от курицы складываю в огромную кастрюлю, вывариваю концентрат бульона и тоже замораживаю в специальных контейнерах. Потом брикет просто кладу в кастрюлю, добавляю кипяток — и получается бульон.

Все заготовки Александра обязательно подписывает. В пластиковых контейнерах — концентрат бульона

Штучную заморозку хозяйка выкладывает на специальные поддоны, чтобы продукты не смешивались в кучу. Как только полуфабрикаты с поддонов подморожены — их можно расфасовывать по пакетам.

— Во второй заход я покупаю 3—4 килограмма фарша, столько же свинины. Из этого нарезаю мясо на гуляш, для горшочков, на плов, на отбивные. Из фарша леплю котлеты, тефтели, блинчики с фаршем, фрикадельки, просто замораживаю пласт фарша. По моим наблюдениям, морозить можно практически все, кроме картофеля и жареного лука — они не выдерживают холод, появляется неприятный привкус.

В первый раз на заготовки белоруска потратила почти целый день, теперь приноровилась и тратит не более 4 часов. Говорит, что экономит таким образом и время, и деньги.

— Я могу работать до упаду, но дома будут ждать полноценные, домашние, а главное — разнообразные ужины. И мы не будем вздыхать над одними и теми же пельменями всю неделю. Кроме того, это экономит деньги. Фактически мы ходим раз в неделю в магазин, покупаем все по списку. Конечно, как и многие, берем вкусняшки, но с нашей системой исчезла надобность ходить за продуктами почти каждый день.

По-крупному Александра с семьей старается закупаться в оптовых магазинах — раз в месяц-полтора.

— Там выгодно брать в большом количестве бакалею, сыр, чай и кофе. Однажды набрали продуктов на 200 рублей, а скидка составила около 60 рублей, благодаря тому что покупали сразу по несколько упаковок — оптом. Правда, в последний раз мало что было в наличии, разнообразие минимальное. Возможно, что-то изменится.

Самое главное, что у нас сейчас не бывает такого: зашли в магазин, деньги отдали, а потом смотришь в холодильник — как будто ничего не купили.

«Жить в деревне намного экономнее, чем в городе»

Надежда — вегетарианка и аскет, на питание ей нужно порядка 100—150 рублей в месяц, а вообще на жизнь она тратит рублей 400. Чтобы было понятнее: этих денег белоруске хватает в деревне, где у нее есть своя теплица и огород.

— Я сама из Минска, но когда была школьницей, очень полюбила дачу. Город для меня не существовал. Когда поняла, что 5 соток для меня мало, переехала на хутор под Полоцком. Мне комфортнее на природе, для меня это идеальное место для жизни. Доходы у меня небольшие, я ремесленник, но мне на все хватает.

Как Надежде удается питаться с таким небольшим бюджетом? Во-первых, она старается не заменять впечатления едой.

— Если от расстройства или стресса хочется есть, нужно идти решать психологические проблемы. А для меня еда — это источник питательных веществ для организма, и только.

Отдельно Надежда останавливается на питании дикорастущими растениями. Еще в марте в парнике у нее начала прорастать крапива и сныть, чуть позже пойдут одуванчики — из них белоруска делает салаты. В ответ на наше удивление собеседница делится рецептами:

— Беру листья одуванчиков, вымачиваю их в соленой воде, чтобы не горчили, добавляю яйцо, специи — и вот вам прекрасный салат. Топинамбур у нас растет — мы знаем, как его готовить, делаем всякие кисло-сладкие коктейли. Крапиву можно поджарить в кляре — она выходит очень хрустящей, добавляешь туда яйцо — и получается омлет. В обед сегодня планирую сделать пюре из кабачков с крапивой.

Как можно наесться травой, особенно если приходится много работать в огороде физически? Надежда объясняет: в ее рационе помимо зелени довольно много круп — она часто варит каши с сухофруктами. Может приготовить пирог из ржаной муки или сделать крем-суп. Это относительно сытные блюда.

— У меня очень много с осени осталось тыквы, кабачков. Отвариваю их с картошкой, измельчаю и добавляю сливки — получается вкуснятина. Молоко мне приносит соседка, потому что я всю зиму помогала ей подкармливать коз. Свежей рыбой часто угощает сосед, а я отдаю ему саженцы кедра, туй, декоративных ив, которые выращиваю.

Вообще в деревне развивается система взаимообмена. У меня чего-то много (саженцы, рассада, я знаю хорошо французский) — меняюсь на мед, например. Помогу соседке с решением компьютерного вопроса, она мне яиц домашних даст или лука.

Часто к Надежде в гости приезжают единомышленники. Они привозят с собой деликатесы — вкусный чай, нори, экзотические фрукты. Надежда, в свою очередь, угощает их домашним квасом или березовым соком, зеленью и помидорами черри со своего огорода.

— Еще экономия — мы очень много заготавливаем грибов, замораживаем их, засушиваем, консервируем. Получаются просто сказочные супы. Добавил перловку, картошку, морковку, грибы — и это дает бодрость. Нам ведь для сытости много не нужно, нужно побыть вегетарианцем, чтобы это понять. Я и горсточкой изюма с чаем могу наесться. Пророщенные семена ем, их вообще пару ложек нужно, чтобы чувствовать себя сытым, — объясняет Надежда.

На пирожные с длинным списком ингредиентов Надежда не может смотреть. Все сладости старается готовить сама

В магазине белоруска бывает редко — чаще просит соседей купить необходимое по списку. Обычно это яблоки, крупа, растительное масло.

— А в последнее время даже масло перестали покупать, берем семечки и едем к друзьям, которые купили себе пресс — отжимаем с его помощью масло. Из жмыха, который остается, можно сделать вкуснейшую халву. Все перемололи, с медом и финиками смешали — и не нужны никакие покупные сладости.

Раньше сама делала мороженое на сливках — молоко в соседней деревне покупала по 5 рублей за три литра. Получается пол-литра сливок. Сметану, творог, сыр — все это тоже легко можно самому сделать. В сезон у меня очень много ягод, клубники, земляники.

Хлеб Надежде тоже покупать не нужно: в соседней деревне есть домашняя минипекарня — и ей часто отдают хороший, но не проданный хлеб.

— Свежий съедают гости, а из остатков я делаю сухари или замораживаю. Потом нужно просто подержать хлеб под паром — и он такой же вкусный, как и свежий. У меня всегда есть чиабатта или багет.

Даже если не заморачиваться со стилем жизни с приставкой «эко», сама по себе деревня лишает возможности тратить деньги «ситуативно», говорит Надежда.

— Мы обсуждали с друзьями, куда уходят деньги. Когда человек просто так каждый день ходит в магазин, он покупает много всего ненужного. А я не нахожусь под влиянием всех этих картинок — вкуснейших булочек, которые лежат на полках. Если еду в город (бываю там раз в неделю), беру ссобойку. На всякие печенюшки, батончики, пиццы и капучино не обращаю внимания. У меня был даже такой период в жизни, когда мы на 9 рублей с котом месяц прожили. Тяжело, но я научилась преодолевать трудности, потому что рядом природа. И она изобильна. Жить в деревенских сообществах намного экономнее, чем в городе.

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