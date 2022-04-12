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За несколько часов до химической атаки в Мариуполе террорист Басурин анонсировал штурм «Азовстали» химвойсками РФ

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  • 12.04.2022, 9:16
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За несколько часов до химической атаки в Мариуполе террорист Басурин анонсировал штурм «Азовстали» химвойсками РФ
Эдуард Басурин

Один из главарей «ДНР» заявил о «целесообразности» применения там химического оружия.

Один из главарей российских оккупантов на Донбассе, донецкий террорист Эдуард Басурин в эфире пропагандистского телеканала рассказывал о привлечении "химических войск" для штурма "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла, поэтому нужно "обратиться к химическим войскам".

"Там подземные этажи, поэтому брать этот объект штурмом не имеет смысла. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь не понесет. Поэтому сейчас нужно разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это можно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор", - сказал он.

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