Операция «Табакерка»: три условия, при которых уберут Путина 9 Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

12.04.2022, 9:24

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В Кремле обостряется внутривидовая борьба за выживание.

Почитаешь некоторые телеграм-каналы, и такое впечатление, что еще немного, и Путина скоро грохнут свои же.

«Если Европа не дрогнет с отказом от оплаты газа в рублях, Путин уйдет уже в этом году, его ускоренно убьют». «Наш источник говорит, что провал россиян на Донбассе ускорит процесс убийства Владимира Путина. Сейчас уже понятно, что Путин будет ликвидирован в этом году, но еще может наделать зла». «Информация о скорой кончине Путина усиливает грызню в среде кремлевской верхушки». «Путин будет убит в 2022 году, после чего начнется процесс дробления России».

Подобные прогнозы бальзамом льются на души украинцев, уже полтора месяца защищающихся от российского вторжения, ожесточенных утратами близких, шокированных зверствами русских солдат и, наконец, просто уставших от войны.

Увы, кремлевская реальность иная.

Почему? Ведь, казалось бы, почву для грядущей в Кремле операции «табакерка» готовят экономические и персональные санкции международного сообщества в отношении России и ее истеблишмента, финансовые потери российских олигархов и персональная плата россиян за войну в Украине, исход мировых брендов, крах блицкрига и растущие военные потери. Надежду дает и то, что на Западе многие также желают избавиться о Путина. Слова, отчетливо произнесенные Байденом в Варшаве, — «Ради Бога, этот человек не может оставаться при власти!» — предельно ясно передают настроения главы Белого дома.

И все же Путин имеет неплохие шансы еще долгое время править Россией.

«Отряды Путина»

Хотя информация о происходящем в Кремле и путинском окружении весьма скудна и противоречива, а кремленологи нынче большая редкость, тем не менее наши собеседники из украинских спецслужб и экспертной среды полагают: крайне ничтожна вероятность того, что в ближайшее время окружение Путина совершит «дворцовый переворот», а сам он повторит участь Муаммара Каддафи. Скорее, ему уготована роль Ким Ир Сена, а Россию ждет участь эрзац-Северной Кореи.

По данным опросов ВЦИОМ, обнародованным в марте и апреле, более 70% россиян поддержали проведение «специальной военной операции». Результаты соцопроса Левада-Центра показывают: военные действия России в Украине у 51% россиян вызывают гордость за свою страну, у 12% — шок и только у 5% — стыд. И хотя многие из респондентов могут скрывать свое настоящее отношение к войне, независимые социологи говорят, что в российском обществе доминируют лояльные настроения в отношении «спецоперации».

Да разве и может быть иначе, если кремлевские пропагандисты годами вещают о преступлениях украинских «нациков» против детей Донбасса и русскоязычных, а относительно независимые российские СМИ в течение месяца практически исчезли? Если по разосланным методичкам в школах рассказывают о подвигах «славных русских богатырей» и уверяют, что «специальная военная операция» — превентивная мера, дабы не допустить готовившуюся Украиной полномасштабную агрессию против России, что Киев намеревался применить ракетное, ядерное и биологическое оружие? Если внесистемная оппозиция в РФ разгромлена, а один из ее лидеров отбывает срок в колонии?

Описывая воздействие пропаганды на своих сограждан и их отношение к действиям своей страны, российский писатель Дмитрий Глуховский говорит, что у россиян появляется ощущение смысла жизни и гордости за Россию: «Путинская пропаганда заманила нас в жуткую ловушку. Поймав нас на крючок ресентимента и имперской ностальгии, дав нам ощущение сопричастности к великой исторической миссии, она на самом деле делает мой народ причастным к военным преступлениям. И чем больше прольется крови, тем сложней будет людям поверить в правду, полностью не потеряв себя».

Конечно, десятки тысяч россиян, несогласных с политикой руководства своей страны, после 24 февраля попросту уехали из России. Тысячи подписались под открытыми письмами с осуждением «специальной военной операции» и высказались в Facebook против войны. Но на антивоенные протесты в двенадцатимиллионной Москве и пятимиллионном Санкт-Петербурге выходили не миллионы и даже не сотни тысяч, а всего лишь несколько тысяч человек.

Поэтому в стране, где поддержка действий Путина после широкомасштабного вторжения России в Украину выросла до 78–83%, не стоит ожидать народной революции. Если она и произойдет, то под воздействием экономических факторов и в отдаленной перспективе. Ведь после 1914 года наступили 1917-й и 1918-й, когда верноподданнические чувства к царю-батюшке сменились неистовой ненавистью к «хозяину земли Русской», за которой последовала и февральская революция, и расстрел царской семьи.

Пока же, несмотря на постепенное падение уровня жизни, на волне неоимперского угара российское общество возвращается к привычному для себя нищему существованию в «осажденной крепости» с верой в собственную богоизбранную миссию. Ведь главное, что «все идет по плану», а «санкции все равно бы ввели», но «наше дело правое» и «мы, русские, меняем мир».

«Паутина», которую сплел Путин

Не будет в ближайшее время и дворцового переворота.

У Путина, прошедшего школу КГБ, чекистская подозрительность и социофобия сочетается со старческой мнительностью и эгоцентризмом, цинизмом в политике и мечтами о возрождении Российской империи. И хотя правитель основательно почистил свое окружение, он подозревает, что кто-то может запросто и нож в спину всадить. Страх перед заговором сочетается у Путина со страхом смерти и желанием править долго. Поэтому он месяцами сидит в бункере, встречи со своим окружением проводит на большом расстоянии и заставляет своих зарубежных гостей многократно сдавать ПЦР-тесты.

Но, по мнению наших собеседников, ошибочно думать, что широкомасштабное вторжение РФ в Украину, неистовое сопротивление нашей страны и жесткие санкции Запада «вызвали процессы стремительного разлада внутри правящего класса России» и создали прямую угрозу жизни российскому правителю. Конечно, есть недовольство в истеблишменте в целом и в окружении Путина в частности. Но оно не настолько критично, чтобы недовольные осуществили дворцовый переворот: на политическом Олимпе сохраняется лояльность к хозяину Кремля.

В разговоре с ZN.UA депутат Госдумы России (2007–2016), основатель телеканала «Утро февраля» Илья Пономарев, поясняя модель российской власти, построенную Путиным, сравнил ее с паутиной, само существование которой зависит от паука. По его словам, «по-прежнему сохраняется ситуация, когда устранение паука несет больше рисков для участников всей этой системы, чем возможные выгоды, то есть риски пока перевешивают. Все недовольны, но это не означает, что они прямо сейчас начнут процесс его свержения».

Для того чтобы Путина «съели» свои, им нужны более серьезные предпосылки, нежели только финансовые убытки и личные неудобства: в системе, созданной нынешним хозяином Кремля, многие возвышенные президентом люди связаны с ним неразрывно — и кровью, и коррупцией. Одни, как глава «Роснефти» Игорь Сечин, никуда не могут без него деться: нет Путина — и они погибли. Другие кремлевские тяжеловесы надеются, что выживут и без «паука». Пока они лояльны, потому что боятся Путина. Однако если количество персональных рисков и угроз для ближайшего окружения будет расти, тогда в его среде и могут начаться процессы сродни операции «табакерка». И это первая предпосылка, необходимая для проведения дворцового переворота.

Вторая предпосылка: на решение избавиться от Путина будет влиять состояние его здоровья и способность контролировать процессы в своем окружении. Если «пацаны» почувствуют, что, с одной стороны руководитель слабеет, а с другой — растет количество персональных угроз, вот тогда и они предпримут какие-то действия. Третья: в обществе должен появиться запрос на устранение лидера, которым потенциальные заговорщики и будут оправдывать свои действия.

Пока не наблюдается ни одной из этих трех предпосылок: нынче российское общество поддерживает своего президента, Путин продолжает контролировать процессы в стране и своем окружении, а власть цементируется. Как отмечает российская журналистка Фарида Рустамова, за полтора месяца, прошедших с момента широкомасштабного вторжения России в Украину, «массового исхода чиновников и государственных менеджеров не случилось. Крупный бизнес или молчит, или ограничивается нейтральными фразами, что он за мир».

Как это ни прискорбно, но в краткосрочной перспективе режим Путина стабилен.

Внутривидовая борьба за выживание

«На фоне западных санкций элиты внутри страны и вправду вынуждены были сплотиться вокруг президента, однако это не означает, что их объединяет какой-то общий замысел кроме выживания», — отмечает в телеграм-канале российский политолог Илья Гращенков. В свою очередь, анализируя демонстрируемое элитой единство ситуации, когда режим загнан в угол, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин говорит: «Все их существование, все их благо, к сожалению, вместе с нашей страной поставлено на одну карту… Эти люди понимают: малейшая трещина опасна».

Это единство проявляется по-разному. Одни — как экс-президент и замсекретаря СБ РФ Дмитрий Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин — демонстративно заняли позицию «ястребов». Другие, как председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, отмалчиваются.

Из топ-чиновников только очень немногие ушли в отставку: советник Путина Анатолий Чубайс — по-тихому, а председатель Фонда «Сколково» Аркадий Дворкович — после скандала, последовавшего за его интервью американскому журналу Mother Jones, в котором он выступил против войны России с Украиной.

Олигархи же, то как Олег Дерипаска, робко говорят о необходимости мира, то как Михаил Фридман, о своей незначительности в кремлевской политике. Впрочем, нынче мало кто из них на самом деле имеет прямой доступ к Путину. К «телу» известные крупные российские бизнесмены могут попасть лишь опосредовано, через нескольких людей в ближайшем путинском окружении — «смотрящих». В частности, через Юрия Ковальчука (одного из идеологов широкомасштабного вторжения в Украину), Аркадия и Бориса Ротенбергов.

«Насколько я понимаю, с этими «смотрящими» у олигархов идет активный диалог о том, чтобы как-то повлиять на Путина. Но пока этого нет. Думаю, что олигархи будут действовать по-другому, например, подкупить кого-либо из силовиков для сценария a la «табакерка». Но это будет не сейчас. Для этого надо дожить. На это может повлиять усталость, безысходность от происходящего», — прогнозирует Илья Пономарев.

А вот в среде силовиков, которые в окружении Путина активно выступали за войну с Украиной, сейчас идет внутривидовая борьба за выживание. На фоне провала первоначального плана операции по вторжению в нашу страну, в Кремле ищут виновного в крахе блицкрига. Министр обороны Сергей Шойгу кивает на директора ФСБ Александра Бортникова, а тот — на главу оборонного ведомства. Одновременно и тот, и другой, пытаясь отвести от себя удар, спихивают вину за неудачи на своих подчиненных.

Так, в начале марта журналист-расследователь Христо Грозев сообщил о задержании ФСБ замдиректора Росгвардии Романа Гаврилова. Причиной стала то ли «утечка военной информации, приведшей к гибели людей», то ли «расточительное использование горючего». Приблизительно тогда же под домашний арест посадили главу пятой службы ФСБ (занимавшейся разведкой на постсоветском пространстве) Сергея Беседу и его заместителя Болуха. А на днях стало известно, что Беседу перевели в СИЗО Лефортово. Возможно, вскоре компанию ему составят ему составят не только генералы из МО, ФСБ и СВР. По информации Ильи Пономарева, экс-куратор «ДНР» и «ЛНР», бывший помощник Путина Владислав Сурков отправлен под домашний арешт: ведется следствие по делу о хищениях на Донбассе с 2014 года.

Следствие в отношении Беседы — это одновременно и сигнал «холопам», что не следует обманывать «царя». Напомним, в марте американцы и британцы публично заявили, что советники Путина боятся говорить ему правду о ситуации на фронтах войны с Украиной и поэтому российский президент плохо информирован о реальном положении дел. В ответ на это путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Запад не понимает «стиля принятия решений» в Кремле.

В последний месяц идут разговоры о том, что Шойгу, входящий в ближайший круг Путина, вызвал у него недовольство. Но приведет ли это к отставке министра обороны? Скорее всего, она состоится, ведь молниеносная военная кампания провалилась. Но не в ближайшее время: Путин никогда не предпринимает кадровые решения слишком быстро, потому что так он берет на себя ответственность и за назначения, и за провал своих назначенцев. Отправить в отставку Шойгу сейчас — значит продемонстрировать обществу, что операция пошла не туда, не справляемся.

В «стае» «ястребов», инициировавших войну, также идет конфликт и по вопросу о нынешних целях операции в Украине. Если секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, руководитель ФСБ Александр Бортников и примкнувший к ним глава Чечни Рамзан Кадыров выступают за то, что «брать надо все», то Шойгу и армейские генералы хотят ограничиться юго-востоком Украины. Так, Шойгу говорит, что «основные задачи первого этапа специальной военной операции» выполнены, и это позволяет сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса». В ответ на это Кадыров заявляет о необходимости «забрать Киев».

Одновременно в российском истеблишменте идет борьба между условными «партией войны» и «партией мира», «национал-патриотами» и «предателями народа». Примечательно, что в число последних зачисляют главу российской переговорной группы Владимира Мединского и Дмитрия Пескова, тестирующих российское общество на определенные компромиссы в отношении условий мира с Украиной. Но влиятельность каждой из этих «партий» будет определяться успехами и поражениями России в войне.

Поиск внутренних врагов — своеобразное проявление конкуренции внутри элиты, попытка одной группы укрепить свое положение в существующей системе власти. Как пишет со ссылкой на свои источники «Медуза», сейчас на Путина «оказывают влияние разные группы и люди», а сам он «хотел бы посмотреть на подобие общественной дискуссии» о войне в Украине. Эта «общественная дискуссия» подразумевает, что президент готов выслушать и тех, кто настаивает на мире с Украиной, и тех, кто выступает за продолжение полномасштабной войны.

К чему это приведет в ситуации, когда находящийся фактически в международной изоляции режим загнан угол? Неизвестно. Но в России готовятся к ужесточению режима, а значит — новым репрессиям.

Когда-нибудь «путинский» омерзительный нарыв лопнет. В силу естественных причин или после хирургического вмешательства. Конечно же, нет гарантий, что правитель России, пришедший на смену Путину, будет лучше его. Но все же есть вероятность, что следующий хозяин Кремля будет антипутиным и не станет проводить столь безумную политику, нападая на соседние страны и балансируя на грани ядерной войны.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

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