The New York Times опубликовала карту зверств россиян в Буче 6 12.04.2022, 9:38

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Рашисты убивали безрассудно, с откровенным садизмом.

Репортеры и фотографы The New York Times провели в Буче около недели, записав свидетельства очевидцев зверств россиян. Наложив отснятый материал на карту местности, они составили карту убийств мирных жителей.

«Буча – это пейзаж ужаса. Когда российское наступление на Киев застопорилось, город захлестнула кампания террора и мести в отношении мирных жителей», - говорится в материале.

Журналистам удалось задокументировать тела почти трех десятков человек в местах их гибели – в домах, лесу, подожженных на пустующей автостоянке.

Из 360 тел, найденных в Буче и окрестностях, более 250 человек были убиты пулями или осколками, сообщил глава Бучанской окружной прокуратуры Руслан Кравченко. Многие люди умерли от голода, холода, из-за отсутствия лекарств и врачей. Полиция продолжает находить тела, и количество жертв будет расти. По оценкам Кравченко, в Буче погибло не менее 1000 человек.

Россияне убивали безрассудно, порой – с откровенным садизмом, частично – из мести, отмечают журналисты. По словам очевидцев тех страшных событий, любые успехи украинских военных приводили к шквалу террора против мирных жителей.

«Они стреляли во все. Они стреляли по домам. Они стреляли в женщину на улице. Они стреляли в собак», - вспоминает житель Мотыжина Анатолий Родченко. О присутствии российской армии он говорит: «Это было похоже на кошмар».

Пожилая учительница Людмила была убита на пороге своего дома, когда шла открывать дверь.Роман Гаврилюк и его брат Сергей застрелены в своем дворе вместе с собаками, буквально изрешеченными пулями. Молодая женщина застрелена снайпером, когда несла чай семье. Изнасилованная российскими военными девушка убита и брошена в погребе с картошкой.

«Они не смогли победить нашу армию, поэтому убивали простых людей», - объясняет сын Романа Гаврилюка Назар.

Очевидцы рассказали, что российские снайперы оборудовали позиции в местной школе, и открывали огонь по всем, кто проходил по улице. Расстреливали пешеходов и из бронетехники.

5 марта снайперы начали стрелять на поражение по всем, кто двигался к югу от школы. К 11 марта на улице Яблунской лежало минимум 11 тел, свидетельствуют спутниковые снимки Maxar.

Их не убирали так долго, потому российские военные приказали мирным жителям, дома которых находились возле «баз» оккупантов, уйти. И принялись обыскивать дома.

«Они украли все. Превратили дом в яму, а одну комнату использовали как туалет», - рассказывает 65-летняя Татьяна Масонец. Горы мусора и пивных бутылок оккупанты оставили и в других домах, где «квартировали» во время оккупации Бучи.

По словам уполномоченной по правам человека Людмилы Денисовой, зафиксированы «жуткие случаи сексуального насилия российских военных в Буче» и других местах. Включая случай, когда группу женщин и девушек держали в подвале дома 25 дней. Девять из них сейчас беременны. Денисова предполагает, что насилие вызвано местью за украинское сопротивление, а также тем используется россиянами как оружие войны.

Отступая из Бучи, оккупанты расстреливали задержанных или всех, кто вставал на их пути. «Минимум 15 человек были найдены мертвыми со связанными руками в разных местах по всему городу, что указывает на то, что людей задерживали и казнили несколько подразделений», - добавляется в материале.

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