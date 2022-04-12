Италия арестовала виллу российского олигарха с белорусскими корнями 3 12.04.2022, 9:46

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Стоимость конфискованного имущества составляет около 105 миллионов евро.

Итальянские власти арестовали виллу Rocky Ram на Сардинии, связанную с 23-летним российским гонщиком «Формулы-1» Никитой Мазепиным и его отцом, миллиардером Дмитрием Мазепиным, гендиректором «Уралхима».

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в полиции.

Общая стоимость конфискованного имущества составляет около 105 миллионов евро. Вилла расположена на севере острова Сардиния.

Мазепин, уволенный в марте из принадлежащей США команды Формулы-1 «Haas», был включен в санкционный список ЕС вместе со своим отцом Дмитрием, которого считают членом ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

51-летний Дмитрий Мазепин уроженец Минска, в 1985 году окончил Минское суворовское военное училище. Позже учился на военного переводчика. В 1986—1988 годах служил в Афганистане переводчиком. Окончив в 1992 году экономический факультет МГИМО работал в финансовой сфере России и Беларуси, в частности – в «Беларусбанке» на невысокой должности замдиректора филиала. С 2007 года председатель совета директоров компании «Уралхим», с 2014 года - заместитель председателя совета директоров ПАО «Уралкалий».

За последние недели итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сумму более 900 миллионов евро у богатых россиян, которые были внесены в санкционные списки ЕС после начала российского вторжения в Украину.

Наиболее ценным активом, изъятым на данный момент, является суперяхта миллиардера Андрея Мельниченко стоимостью около 530 миллионов евро, которая была арестована в порту Триеста.

3 апреля итальянская полиция конфисковала яхту стоимостью 3 миллиона евро, которая, по словам чиновников, принадлежит россиянину, внесенному в санкционные списки.

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