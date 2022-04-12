Стали известны общие потери армии РФ с начала вторжения в Украину 1 12.04.2022, 9:53

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Оккупанты потеряли уже огромное количество живой силы и военной техники.

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 600 человек личного состава. При этом были уничтожены 140 вертолетов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника:

личный состав - около 19 600 человек

танки - 732 единиц

боевые бронированные машины - 1946 единиц

артиллерийские системы - 349 единицы

РСЗО - 111 единиц

средства ПВО - 63 единицы

самолеты - 157 единиц

вертолеты - 140 единицы

автомобильная техника - 1406 единицы

корабли/катера - 7 единиц

цистерны с ГСМ - 76 единиц

БПЛА оперативно-тактического уровня - 124 единицы

специальная техника - 25 единиц

пусковые установки ОТРК - 4 единицы

"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.

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