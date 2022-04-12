Стали известны общие потери армии РФ с начала вторжения в Украину

Стали известны общие потери армии РФ с начала вторжения в Украину1
- 12.04.2022, 9:53
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Оккупанты потеряли уже огромное количество живой силы и военной техники.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российских войск составили около 19 600 человек личного состава. При этом были уничтожены 140 вертолетов.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника:
личный состав - около 19 600 человек
танки - 732 единиц
боевые бронированные машины - 1946 единиц
артиллерийские системы - 349 единицы
РСЗО - 111 единиц
средства ПВО - 63 единицы
самолеты - 157 единиц
вертолеты - 140 единицы
автомобильная техника - 1406 единицы
корабли/катера - 7 единиц
цистерны с ГСМ - 76 единиц
БПЛА оперативно-тактического уровня - 124 единицы
специальная техника - 25 единиц
пусковые установки ОТРК - 4 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - говорится в сообщении.