Подразделения РФ шесть раз за сутки были разбиты на Донбассе

Подразделения РФ шесть раз за сутки были разбиты на Донбассе2
- 12.04.2022, 10:10
- 6,464
ВСУ уничтожили самолет, два вертолета и горы техники.
Оккупанты пытаются прорваться на Донбассе, но ВСУ успешно отражают наступление врага.
Украинские защитники за прошедшие сутки отбили 6 атак на Донбассе, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.
"На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", - говорится в сообщении.
Также группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.