Подразделения РФ шесть раз за сутки были разбиты на Донбассе 2 12.04.2022, 10:10

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ВСУ уничтожили самолет, два вертолета и горы техники.

Оккупанты пытаются прорваться на Донбассе, но ВСУ успешно отражают наступление врага.

Украинские защитники за прошедшие сутки отбили 6 атак на Донбассе, сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

"На территории Донецкой и Луганской областей нашими воинами за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены четыре танка, пять единиц бронированной, двадцать шесть единиц автомобильной техники и восемь артиллерийских систем противника", - говорится в сообщении.

Также группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражено семь воздушных целей: один самолет, два вертолета и четыре беспилотных летательных аппарата.

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