«Трупы ковром устилают улицы» 3 12.04.2022, 10:17

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Мэр Мариуполя назвал число жертв оккупантов в городе.

С начала войны в Мариуполе из-за обстрелов российскими войсками погибли не менее 10 тысяч мирных жителей. При этом число жертв может превысить и 20 тысяч человек, поскольку за недели атак и лишений трупы мариупольцев уже "устилают улицы коврами".

Об этом заявил мэр блокадного города Вадим Бойченко информационному агентству Associated Press.

По его словам, в Мариуполе по-прежнему остаются примерно 120 тыс. людей, которым нужны еда, вода и лекарства.

В разговоре с журналистами по телефону чиновник обвинил российских оккупантов в том, что они в течение нескольких недель блокировали въезд в Мариуполь конвоев с гуманитарной помощью, пытаясь скрыть происходящее от внешнего мира.

Бойченко сказал, что военные путинской армии действительно привезли в Мариуполь передвижное оборудование для кремации, чтобы избавиться от трупов жертв блокады.

"Приехали мобильные крематории в виде грузовиков: открываешь, а внутри труба и эти тела сжигают", – рассказал он.

Также мэр отметил, что российские силы доставили много тел в огромный торговый центр, где есть складские помещения и холодильники.

Отметим, Бойченко общался со СМИ с места на подконтрольной Украине территории за пределами Мариуполя. Мэр заявил, что у него есть несколько источников, которые и сообщили о сжигании трупов российскими войсками в городе.

Блокада Мариуполя

С 3 марта Мариуполь блокируют российские оккупанты. Город подвергся одним из самых жестоких нападений за всю войну в Украине. Ежедневно Мариуполь переживает артиллерийские обстрелы и авианалеты.

Местные жители живут в подвалах на грани жизни и смерти. Все больше людей погибают от голода. Оккупанты не пускают в Мариуполь гуманитарную помощь, обстреливают мирных жителей, бросают бомбы на гражданские здания, где прячутся дети.

6 апреля в горсовете сообщили, что в Мариуполе заработали российские мобильные крематории. После широкой международной огласки геноцида в Буче, высшее руководство России приказало уничтожить любые свидетельства преступлений своей армии.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военным путем деблокировать Мариуполь невозможно. Такая попытка обернулась бы огромными потерями для украинской армии. По его словам, "снимать осаду с Мариуполя или облегчать ее можно косвенным путем". Украинские военные делают все, что в их силах.

Вечером, 12 апреля, на Мариуполь оккупанты сбросили химическое оружие. Как рассказал лидер Азова Андрей Билецкий, применение опаснейшего оружия было на Азовстале. По его словам, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Всего пострадавших трое.

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