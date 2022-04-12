Ученые: Мясоеды живут долго 9 12.04.2022, 10:39

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Исследование провели на основе данных из 175 стран мира.

Ученые из Австралии, Италии, Польши и Швейцарии проанализировали общее влияние потребления мяса на здоровье жителей 175 стран мира, пишет sci-news.com.

Воздействие мясоедения на здоровье человека давно обсуждалось в научных кругах, отметил доктор Венпэн Ю, ведущий автор исследования из Университета Аделаиды (Австралия).

По его словам, хотя связи между мясоедением и болезнями косвенные и противоречивые, за последние 50 лет появилось много исследований, который способствовали распространению вегетарианства и веганства. Основанием для этого стало предположение, что немясной рацион приносят больше пользы для здоровья, чем рацион с содержанием мяса.

Нередко можно слышать, что вегетарианство и веганство являются частью модного западного потребительского образа жизни, доступного только для привилегированных людей.

Как свидетельствовал доктор Венпэн Ю, сегодня преобладают исследования, утверждающие, что вегетарианцы, как правило, имеют большую продолжительность жизни.

Поэтому команда и провела популяционное исследование с использованием данных, собранных агентствами Организации Объединенных Наций.

Что узнали ученые

Исследователи проверили гипотезу о том, что люди, потребляющие большее количество мяса, живут дольше.

В ходе работы команда обнаружила, что потребление энергии из углеводистых культур (зерновых и клубнеплодов) не приводит к увеличению продолжительности жизни. И что общее потребление мяса коррелирует с большей продолжительностью жизни, независимо от экономического достатка, среды обитания и т. д.

Человек приспособился к мясной пище на протяжении своей более чем двухмиллионной эволюции, сказал профессор Мацей Хеннеберг, соавтор исследования.

Результаты команды согласуются с другими исследованиями, которые показывают, что продукты на основе злаков имеют более низкую питательную ценность, чем мясо, добавил доктор Артур Саниотис.

Он считает, что мясо имеет собственные компоненты, способствующие нашему общему здоровью. И что без мяса в рационе мы не можем процветать.

Основной вывод из исследования заключается в том, что мясоедение полезно для здоровья человека при условии, что мясо потребляется в умеренных количествах.

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