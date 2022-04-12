Эксперт: Если Лукашенко откроет Волынский фронт – это для него верная смерть 3 12.04.2022, 11:24

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У него деморализованная армия и партизаны в тылу.

Лукашенко понимает, что если он откроет Волынский фронт – это для него верная смерть. У него деморализованная армия и партизаны уже поработали на территории Беларуси.

Об этом рассказал политолог Тарас Семенюк в эфире 24 канала.

Он также отметил, что на приграничной территории Беларуси и Украины уже разрушены железнодорожные пути.

Политолог говорит, что во время встречи Лукашенка и Путина, не исключено, что Путин будет оказывать давление на самопровозглашенного президента Беларуси. Но армия Беларуси имеет только два варианта: наступление по суше; атака с неба.

А если мы вспомним, то аэродромы Беларуси уже задействованы в нападении на Украину, оттуда регулярно производится бомбардировка, отмечает Семенюк.

«Глобально Путин понимает, что Лукашенко уже ему не нужен и он будет искать пути, чтобы его сместить», – сказал Тарас Семенюк.

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