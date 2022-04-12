«Путин закончит или в психушке, или в тюрьме» 3 12.04.2022, 11:40

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Эксперт нарисовала психологический портрет президента РФ.

Главная причина того, что астрологи не могут точно обозначить все детали жизни Путина, в том, что его истинная дата и время рождения тщательно скрываются.

Астропсихолог Валентина Витрох в комментарии "Фактам" отметила, что наиболее подходящая к его психотипу дата — 7 октября 1950 года, 11:36. Это на два года раньше, чем общеизвестная.

"Для составления личного гороскопа человека важна даже минута рождения. Тем не менее по имеющимся данным можно с большой точностью "нарисовать" портрет диктатора",- отметила эксперт.

По ее словам, один из самых важных показателей гороскопа человека — асцендент или восходящий знак зодиака, который находился в восточной части горизонта на момент его рождения.

Астролог отметила, что у Путина это Скорпион — один из градусов магии, который подразумевает хитрость, сложный характер, а под конец жизни — опасность заключения в тюрьму или больницу.

Точную причину смерти Путина, говорит Витрох, определить довольно сложно, но она назвала наиболее вероятную судьбу диктатора.

"Но то, что мы видим сейчас, — это возможность насильственной смерти, кончина в психиатрической больнице или от смертельной болезни", - пояснила астролог.

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