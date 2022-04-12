Уволенного со скандалом чиновника вернули на прежнюю должность в Гомеле 5 12.04.2022, 11:30

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Все, что нужно знать о «лукашенковской модели управления».

Председателем Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома назначен Дмитрий Петражицкий. Для него это второе назначение на эту должность. Первое он получил в июле 2017 года, однако не продержался и полгода, пишет Гомельское издание «Флагшток».

Осенью 2017 года райисполкомы Гомельской области, ряд предприятий и учебных заведений получили письма с просьбой оказать содействие в уборке льна в нескольких районах области.

После этого на уборку льна со всей Гомельской области были направлены колонны автобусов с тысячами помощников.

Это было расценено, как провал комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома. Лукашенко устроил по этому поводу разнос, заявив, что убрать лен надо было раньше и не прибегая к помощи населения. В итоге потребовал наказать виновных и передать материалы в прокуратуру.

Когда тогдашний первый заместитель председателя облисполкома Александр Миколуцкий продолжил работать, то Дмитрий Петражицкий своей должности лишился и был отправлен на понижение в ОАО «Гомельоблагросервис». Здесь он проработал четыре года, сначала в должности заместителя, а потом первого заместителя генерального директора.

Через четыре года Дмитрий Петражицкий снова вернулся в кресло председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома.

В карьере Дмитрия Петражицкого есть и другие характерные моменты. Так, в 2012 году Петражицкий стал одним из самых молодых руководителей районных администраций, возглавив Лоевский райисполком в 35 лет.

При этом, если большинство глав районных администраций в Гомельской области имеет сельскохозяйственное образование, то нынешний глава сельского хозяйства области — «технарь». В 1999 году Дмитрий Петражицкий окончил Гомельский технический университет имени Сухого по специальности «сельскохозяйственные машины».

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