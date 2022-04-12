Рельсовая война в РФ: появилось фото взорванного железнодорожного моста

Рельсовая война в РФ: появилось фото взорванного железнодорожного моста5
- 12.04.2022, 11:57
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Повреждения очень серьезные.
В Белгородской области России неизвестные взорвали железнодорожные пути на границе с Украиной.
Об этом сообщает российское пропагандистское информационное агенство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова, передает glavred.info.
"Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.
Позже в сети появилось фото взорванных путей на железнодорожном мосту в Белгородской области РФ.