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Рельсовая война в РФ: появилось фото взорванного железнодорожного моста

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  • 12.04.2022, 11:57
  • 5,568
Рельсовая война в РФ: появилось фото взорванного железнодорожного моста

Повреждения очень серьезные.

В Белгородской области России неизвестные взорвали железнодорожные пути на границе с Украиной.

Об этом сообщает российское пропагандистское информационное агенство ТАСС со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова, передает glavred.info.

"Железнодорожные пути повреждены в Шебекинском районе Белгородской области, который граничит с Украиной. Пострадавших нет, причины происшествия выясняются", - говорится в сообщении.

Позже в сети появилось фото взорванных путей на железнодорожном мосту в Белгородской области РФ.

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