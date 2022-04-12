Украина установила личность оккупанта, изнасиловавшего младенца 12.04.2022, 12:20

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Изверг оказался родом из Пскова.

Президент Владимир Зеленский заявила, что Украине удалось установить личность российского военного, который изнасиловал младенца. По его словам, оккупант родом из Пскова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского к парламенту Литвы.

"Установлено даже это лицо (изнасиловавший младенца, - ред.), русский воин Бычков из Пскова, десантник или спецназ, который отправлял товарищам видео того, что он делает с младенцем, как он издевается над младенцем. Вот такой российский военный "защитник детей", - заявил президент.

Он также выразил мнение, что российские пропагандисты уже начали оправдывать такие действия российского военного.

"Российские пропагандисты, видимо, уже начали это оправдывать. Вероятно, говорят, что этого не было, а если было, то это была защита русскоязычных", - добавил Зеленский.

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