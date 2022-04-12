Между Макроном и Ле Пен: что ждет Францию во втором туре выборов президента Алена Шкрум, «Новое время»

12.04.2022, 12:36

Многое будет зависеть от следующих двух недель.

Окончательные результаты первого тура президентских выборов во Франции: Эммануэль Макрон — 27,84% голосов, Марин Ле Пен — 23,15%, у Жан-Люка Меланшона — 21,95%. Так что первые двое встретятся через две недели во втором туре.

Приблизительно такими и были прогнозы.

Второй тур для Макрона будет очень сложным. Все будет зависеть от двух недель.

У Макрона был небольшой рост рейтинга в начале войны в Украине, но до выборов он не удержался. Начал он кампанию довольно поздно, а Марин Ле Пен была очень осторожна и говорила всю кампанию только о внутренних экономических проблемах.

Также Ле Пен удалось несколько преодолеть страх нации в отношении себя; и многие люди, считающие Макрона недостаточно решительным или не поддерживающие в экономической политике, — постепенно переходят к ней.

Она интересно спозиционировала Макрона как разъединяющего, а себя как ту, кто может объединить. Еще в сентябре 2021 года Марин Ле Пен была 11-й по популярности политической фигурой во Франции. В этом месяце она стала второй любимой политической личностью в стране (после Эдуарда Филиппа, бывшего премьер-министра, а теперь — мэра Гавра, мы с ним встречались и говорили о помощи Украине, и особенно о важности закрыть крупнейший французский порт для российских судов и товаров).

Второй тур для Макрона уже не будет таким, как пять лет назад, когда он выиграл у Марин Ле Пен почти вдвое. Сейчас разница составляет 3−5%, а это очень опасная ситуация для Макрона.

Марин Ле Пен очень смягчила свой образ. Осудила агрессию Путина в Украине, особенно после Бучи. И приуменьшала свой визит к Путину в Кремль пять лет назад.

Она воспринимается как человек, предлагающий другую экономическую политику и другую политику по миграции.

Марин Ле Пен очень смягчила свой образ.

В то же время крупные альтернативные кандидаты поддержали Макрона во втором туре. Жан-Люк Меланшон (занявший третье место) сказал, что не советует голосовать за Марин Ле Пен, поэтому есть большие надежды, что часть его голосов перейдут Макрону.

Выводы:

Второй тур президентских выборов во Франции, который состоится через две недели, станет решающим для Украины и Европы. Без преувеличения.

У Макрона уже не получится играть на истории «не пустить Марин и ее «Национальный фронт» в Елисейский дворец». У него это получилось пять лет назад, так же в свое время у Жака Ширака против отца Марин Ле Пен, но в этом году второй тур будет другим.

Если тон задаст Ле Пен, он будет о лидерстве в экономике. Если Макрон — о лидерстве в Европе и в войне с РФ.

Макрону придется занять гораздо более решительную позицию по Украине, поскольку так настроены его избиратели. Да, он сделал очень многое, но боялся рассказывать открыто даже о том, что Франция системно делала и чем помогала.

Разговоры Макрона с Путиным как для украинцев, так и для французов часто выглядят слабостью или наивностью. Но спойлер: мы сами часто просили Макрона о разговорах с Путиным и о донесении конкретных месседжей, но это не известно широкой публике.

Сейчас критично будет занять лидерскую позицию в ЕС по санкциям против России, скорейшему вступлению Украины в ЕС и эмбарго на энергоресурсы РФ. Придется уже действовать. И быстро. Кроме того, стоит говорить о более прямом сигнале французским компаниям, которые до сих пор остались в РФ, — тоже. Этот сигнал должен быть очень публичным и жестким. Без этого всего, по моему мнению, второй тур Макрону дастся очень тяжело.

Плюс он рискует решающими 1−2% своих избирателей, которые могут банально не прийти голосовать, потому что его электорат настроен гораздо более решительно для поддержки Украины, чем политический класс.

Алена Шкрум, «Новое время»

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