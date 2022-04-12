История одной опечатки 12.04.2022, 12:27

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Комические куплеты от Минкульта.

Ко Дню космонавтики Министерство культуры Беларуси опубликовало в своем официальном телеграм-канале удивительное поздравление. Удивительное по безграмотности, пишет «Салiдарнасць».

На данный момент пост уже удален, но белорусы успели его заметить и оценить. Под портретами известных космонавтов и испытателей Петра Климука, Владимира Коваленка, Валентины Терешковой, Валентина Даниловича и Олега Новицкого написано буквально следующее:

«Они были первыми белорусами, шагнувшими в космос!

Беларусь сегодня – комическая держава!

Лукашенко сегодня – на космодроме «Восточный»!

12 апреля – День космонавтики.

С ПРАЗДНИКОМ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!»

Опечатка — мало ли, с кем не бывает. Но уж больно в точку выглядит определение Беларуси как «комической державы».

А правило о том, что обращение (в данном случае к соотечественникам) выделяется на письме запятыми, проходят в средней школе — в 5 классе.

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