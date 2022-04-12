«Бери все, но аккуратно, чтобы мародерство вам там не приписали» 14 12.04.2022, 13:08

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СБУ перехватила «наставления» отца сыну-оккупанту.

Родственники оккупантов ждут их не с победой, а с награбленными вещами. Мародерство они при этом называют "спецоперацией по зачистке домов".

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, передает СБУ.

На записи слышно, что некоторые рашисты принимают заказы от близких, как перед походом в супермаркет.

"Как вот этот "герой": позвонил своему отцу прямо из дома, который грабил. Порадовал отца-рыбака, что попал в дом "богатого рыболова". Тот, как услышал список фирм производителей рыболовного снаряжения, даже разволновался: "…Ни х*ера се! Ты знаешь, сколько те воблеры, которые я покупал по 800 рублей? Сейчас по 2 тысячи лежат", – говорится в сообщении.

Узнав, что там такого добра немало, россиянин принялся наставлять сына:

"Да, бери все, что будет там, но смотри только аккуратно….чтобы мародерство вам там не приписали… Это, как трофей, но чтоб вас там не фотографировал никто".

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