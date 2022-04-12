Разведка: Российские спецслужбы планируют серию терактов в Белгороде и других городах РФ 21 12.04.2022, 13:15

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Кирилл Буданов

Цель — жилые дома, школы и больницы.

Спецслужбы России планируют серию терактов с минированием и взрывами в российских населенных пунктах с целью нагнетания антиукраинской истерии. Об этом сообщил глава ГУ разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, передает пресс-служба ведомства.

По его словам, российские спецслужбы планируют теракты в жилых домах, больницах и школах в России, а также нанесение ракетно-бомбовых ударов по городу Белгороду или одному из городов Крыма.

Буданов считает, что провальное выполнение плана по мобилизации в России заставляет путинский режим пускать в действие грязные сценарии, чтобы эмоционально всколыхнуть российское общество и еще больше его консолидировать против украинцев.

«Для этого они планируют взрывы в российских жилых домах или ракетные обстрелы, чтобы обвинить Вооруженные силы Украины и добровольческие батальоны, чтобы создать эмоциональную картину «зверств украинских националистов», — пояснил глава ГУР.

Не исключено, что теракты, организованные спецслужбами путинской России, будут поданы якобы как месть украинцев за Бучу и Краматорск, где оккупанты совершили зверства против мирного населения. Возможно терактами Россия попытается оправдать жестокость своих солдат против украинцев.

«В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп», — подчеркнул Буданов.

Он напомнил, как правление Путина началось с гэбэшных терактов против российских многоквартирных домов, ставших основанием для уничтожения Чечни, поэтому символично, что теми же методами его правление и закончится.

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