«Такой инфляции в Беларуси не было последние 10 лет!»6
- 12.04.2022, 13:31
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На сколько выросли цены в марте и что подорожало больше всего?
В Беларуси поставлен абсолютный рекорд месячной инфляции как минимум за последнее десятилетие, пишет intex-press.by.
До марта 2022 года максимальная месячная инфляция за последние 10 лет была в январе 2013 года: рост цен тогда составил 3%. В марте же по сравнению с февралем цены выросли более, чем на 6%, сообщает Белстат. С начала года инфляция в стране превысила 9%.
Больше всего в Беларуси за последний месяц выросли цены на непродовольственные товары: на 11% в среднем. В лидерах по подорожанию – запчасти к автомобилям, моторные масла, бытовая и компьютерная техника, некоторые виды стройматериалов.
На втором месте по росту цен – продукты питания. Они за месяц в среднем подорожали на 4%.
Традиционно сильнее всего дорожали овощи и фрукты, а также рыбная продукция, чай и кофе. Даже алкоголь, цены на который в Беларуси в последние годы поднимались заметно медленнее, чем на другие продовольственные товары, за один месяц вырос в цене на 4%, при этом шампанское и виноградные вина прибавили сразу 16% и 11% соответственно.
Не стояли на месте и цены на услуги. Больше всего за месяц подорожали туристические услуги (на 25% за месяц), пассажирский транспорт (цены на проезд в поездах международного сообщения, к примеру, за месяц выросли сразу на 23%), услуги страхования автотранспорта.
Топ самых подорожавших товаров марта в Беларуси
Запчасти к транспортным средствам – 68%
Перец сладкий – 60%
Моторное масло – 51%
Помидоры – 45%
Цифровая фотокамера – 38%
Бананы – 35%
Моющие средства по уходу за автомобилями – 33%
Цитрусовые – 32%
Груши – 29%
Виноград – 28%