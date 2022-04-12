«Такой инфляции в Беларуси не было последние 10 лет!» 6 12.04.2022, 13:31

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На сколько выросли цены в марте и что подорожало больше всего?

В Беларуси поставлен абсолютный рекорд месячной инфляции как минимум за последнее десятилетие, пишет intex-press.by.

До марта 2022 года максимальная месячная инфляция за последние 10 лет была в январе 2013 года: рост цен тогда составил 3%. В марте же по сравнению с февралем цены выросли более, чем на 6%, сообщает Белстат. С начала года инфляция в стране превысила 9%.

Больше всего в Беларуси за последний месяц выросли цены на непродовольственные товары: на 11% в среднем. В лидерах по подорожанию – запчасти к автомобилям, моторные масла, бытовая и компьютерная техника, некоторые виды стройматериалов.

На втором месте по росту цен – продукты питания. Они за месяц в среднем подорожали на 4%.

Традиционно сильнее всего дорожали овощи и фрукты, а также рыбная продукция, чай и кофе. Даже алкоголь, цены на который в Беларуси в последние годы поднимались заметно медленнее, чем на другие продовольственные товары, за один месяц вырос в цене на 4%, при этом шампанское и виноградные вина прибавили сразу 16% и 11% соответственно.

Не стояли на месте и цены на услуги. Больше всего за месяц подорожали туристические услуги (на 25% за месяц), пассажирский транспорт (цены на проезд в поездах международного сообщения, к примеру, за месяц выросли сразу на 23%), услуги страхования автотранспорта.

Топ самых подорожавших товаров марта в Беларуси

Запчасти к транспортным средствам – 68%

Перец сладкий – 60%

Моторное масло – 51%

Помидоры – 45%

Цифровая фотокамера – 38%

Бананы – 35%

Моющие средства по уходу за автомобилями – 33%

Цитрусовые – 32%

Груши – 29%

Виноград – 28%

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