Путин начал массовые чистки в ФСБ: 150 сотрудников отстранены, некоторые арестованы 12 12.04.2022, 13:52

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Спецслужбу делают виновной в провале «блицкрига» в Украине.

В РФ начались чистки в рядах ФСБ, чья разведка предоставляла Кремлю недостоверные данные о ситуации в Украине, следствием чего стал полнейший провал «путинского блицкрига», сообщает Daily Mail.

Согласно ее данным, на данное время от работы отстранены уже около 150 сотрудников спецслужбы, а некоторые, в том числе руководитель так называемой 5-й службы Сергей Беседа, взяты под стражу.

«Отчаявшийся российский президент охотится на предателей после того, как агенты западной разведки получили боевые планы его страны перед вторжением. Он также ищет виновных в том, что его военный натиск не привел к быстрой победе. Вчера вечером стало известно, что генерал-полковник Сергей Беседа, начальник отдела внешней разведки ФСБ, после домашнего ареста переведен в московский СИЗО строгого режима Лефортово», — пишет британское издание.

Эту же информацию ранее подтвердил и ведущий расследователь международного проекта Bellingcat Христо Грозев и другие осведомленные источники.

Официально в отношении 68-летнего Беседы ведется расследование по «делу о хищениях», однако, по данным журналистов, на самом деле Путин подозревает его в передаче иностранным разведкам подробных сведений о подготовке вторжения в Украину.

За несколько часов до того, как войска РФ перешли 24 февраля к полномасштабному наступлению, британское Министерство обороны опубликовало карты с маршрутами российских бронетанковых колонн, что позволило ВСУ организовать эффективную оборону.

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