СМИ: На заводе «Пеленг» сторонник «русского мира» убил инженера, поддерживавшего перемены и Украину 28 12.04.2022, 13:29

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Фото: ОАО «Пеленг»

Конфликт на белорусском предприятии возник из-за войны в Украине.

Как сообщают читатели сайта zerkalo.io, в Минске 50-летний рабочий завода «Пеленг» убил инженера своего же подразделения. По словам наших читателей, все случилось вне рабочее время, и одна из возможных причин конфликта — политическая.

Погибшему 26 лет. Он работал инженером-технологом. Второй участник конфликта — рабочий, ему за 50. Оба они сотрудники одного подразделения.

— 7 апреля утром на завод приезжали следователи, опрашивали людей из этого подразделения. Так мы и узнали, что случилось, — рассказали сотрудники «Пеленга». — Кроме того, у нас на предприятии есть своя сеть. Седьмого утром там появился некролог молодому человеку, но потом его убрали. Якобы, это может помешать следствию.

Что именно произошло, между мужчинами коллеги не знают. По одной из версий, 6 апреля инженер-технолог и рабочий находились вместе и в какой-то момент рабочий убил инженера.

— Якобы между ними возник конфликт из-за ситуации в Украине. Инженер был на стороне Украины, рабочий — России. Так ли это на самом деле, неизвестно, но об этом говорят люди из разных подразделений, — рассказывают коллеги.

О том, что эту версию обсуждали на предприятии, сообщил нам и второй источник.

Друзья инженера-технолога говорить об этой ситуации отказались. Оперативно получить комментарий в пресс-службе УСК по Минску нам не удалось. В официальном телеграм-канале Следственного комитета информация по данной ситуации не публиковалась.

— Погибший, хороший, спокойный парень. В 2020-м он был из тех, кто поддерживал перемены, и не скрывал своих взглядов. Серьезно увлекался футболом. Недавно у него умер отец, было 40 дней. Осталась одна мама, — рассказал нам знакомый молодого человека.

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