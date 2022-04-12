Омбудсмен Украины Людмила Денисова рассказала о зверствах русских насильников в Украине 12.04.2022, 13:59

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Людмила Денисова

Шокирующие факты.

Продолжают раскрываться ужасные факты об изнасиловании российскими оккупантами украинских женщин. О таких вопиющих случаях рассказала омбудсмен Украины Людмила Денисова.

В комментарии NYT она отметила, что зафиксировала ужасные случаи сексуального насилия со стороны российских войск в Буче и других городах. Так, группу женщин и девушек в пригороде Киева держали в подвале дома в течение 25 дней. По ее словам, девять из них сейчас беременны.

Она предположила, что оккупанты прибегают к насилию в качестве месте мести за украинское сопротивление, также российские солдаты используют изнасилование как оружие войны против женщин в Украине.

Кроме того, журналисты издания BBC выслушали показания из первых уст и нашли доказательства изнасилования украинских женщин военными-оккупантами.

В тихом сельском районе в 70 км к западу от Киева СМИ поговорили с 50-летней Анной (имя изменено). Она рассказала, что 7 марта была дома с мужем, когда ворвался оккупант. Угрожая оружием, он приказал женщине раздеться и изнасиловал ее.

"Пока он меня насиловал, вошли еще четверо солдат. Я думала, что это конец. Но они его забрали. Больше я его не видела", - сказала она.

Анна вернулась домой и нашла своего мужа раненым в живот.

"Он пытался бежать за мной, чтобы спасти меня, но в него попали пули", — сказала она и добавила, что мужчину не могли отвезти в больницу из-за боев, а через два дня он скончался от полученных травм.

Анна не переставала плакать, рассказывая свою историю. Она показала, где она и ее соседи похоронили своего мужа на заднем дворе дома. На вершине могилы стоит высокий деревянный крест. Женщина рассказала, что контактирует с местной больницей и получает психологическую поддержку.

По дороге от дома Анны журналисты услышали еще одну страшную историю.

Местную женщину изнасиловали и убили, а соседи говорят, что это сделал тот самый мужчина, который изнасиловал Анну. Женщине было 40 лет. Ее вывели из дома и держали в спальне соседнего дома, на матрасе и одеялах есть большие пятна крови. Несчастную изнасиловали и перерезали горло, ее похоронили в саду дома.

Через день после визита журналистов полиция эксгумировала ее тело для расследования дела. Тело нашли без одежды, с глубоким, длинным разрезом поперек шеи.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небитов рассказал об еще одном деле, которое они расследуют в селе в 50 км к западу от Киева. Семья из трех человек – супруги лет тридцати и их маленький ребенок – жила в доме на краю села.

"9 марта несколько солдат российской армии ворвались в дом. Муж пытался защитить жену и ребенка. Поэтому они расстреляли его во дворе", – сказал Небитов.

"После этого двое военных неоднократно насиловали жену. Они уходили, а потом возвращались. Трижды возвращались, чтобы изнасиловать ее. Угрожали, что если она будет сопротивляться, они сделают плохо ее маленькому мальчику. Чтобы защитить своего ребенка, она не оказывала сопротивления", - добавил начальник полиции Киевщины.

Когда оккупанты уходили, они сожгли дом и расстреляли собак семьи. Женщина вместе с сыном сбежала, а затем обратилась в полицию.

Ранее 33-летняя украинка Наталья (имя ненастоящее) рассказала, что ее несколько часов насиловали пьяные российские оккупанты. Кроме того, они застрелили ее мужа во дворе их дома в Киевской области.

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