Эпитафия на день российской космонавтики 8 Иван Компан, «Новое время»

12.04.2022, 14:06

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Такой печальный финал даже трудно было представить.

День космонавтики — один из тех праздников, который громко празднуется в России, и, пожалуй, не зря, ведь, если речь идет о космосе, СССР всегда считался якобы законодателем мод в мире и космической супердержавой. Злые языки, правда, судачат, что достижений Королева могло бы и не произойти без украденных секретных разработок гитлеровца Вернера фон Брауна, но все же запуск на орбиту Белки и Стрелки, полет Гагарина, луноход и выход в открытый космос Леонова и другие победы советской власти — это факты, и они навсегда останутся в истории человечества. Также остается фактом и то, что СССР в течение десятилетий был одним из мировых лидеров в создании и использовании космических технологий, которые после развала союза помогли России, как главной наследнице всего советского, стать одним из влиятельных участников современного глобального космического рынка. Именно так — рынка, ведь времена космических подвигов уже много лет как превратились во времена космического бизнеса, и в этом контексте весьма интересно мнение Bloomberg о том, что произошло с космическим лидерством российской федерации в течение последних лет.

Надо признать, что в последнее время дела России в освоении космоса, несмотря на то, что она всегда считалась космической супердержавой, шли из ряда вон плохо, а после вторжения в Украину, которое в болезненном воображении российских чиновников было целью вернуть россии уважение и почет в глобальном масштабе, еще хуже. Как метко пишет Bloomberg, «разрушив сотрудничество с Европой, Россия превратилась в первую в мире бывшую космическую супердержаву». Согласитесь, слово «бывшая» просто радует слух!

Как же могло случиться, что страна, в развитие космического потенциала которой был инвестирован потенциальный рост благосостояния сотен миллионов советских, а позже российских людей за многие десятилетия, смогла все это потерять? Еще десятилетия или два назад такой печальный финал даже трудно было представить, но сейчас, после того как за месяц передовые российские воинские части, на создание которых потратили двадцать лет и миллиарды, если не триллионы долларов, были разгромлены в Украине, фиаско в космосе не выглядит таким удивительным, ведь военную и космическую стратегии России разрабатывали те же люди с «кгбешным» образованием и мировоззрением.

Уверен, что для лучшего понимания ситуации не помешает упомянуть некоторые исторические факты новейшей истории, приведенные Bloomberg. А именно после распада Советского Союза в 1991 году Россия реорганизовала свою космическую программу под руководством государственного агентства Роскосмос. С самого начала ограниченное в финансировании агентство сосредоточилось на сотрудничестве с партнерами, которые могли бы содействовать поддержке лидерства России во все более конкурентной глобальной космической гонке.

В течение 90-х годов Роскосмос должен был многое предложить миру, от запуска ракет до опыта строительства и эксплуатации космической станции. Кстати, Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства до сих пор сотрудничает с россиянами на Международной космической станции. Роскосмос также унаследовал советскую ракетную технологию, и в начале 90-х были обновленные версии советских ракет Союз и Протон все еще были достаточно надежными и пригодными к использованию.

В то же время в конце первого тысячелетия Европейское космическое агентство было достаточно озабочено тем, что не может обеспечить доступ к космосу, полагаясь только на собственные или американские ракеты. Как следствие, в 1996 году была достигнута договоренность о том, что французская компания Arianespace SA, первая в мире частная компания по запуску ракет, получит возможность продавать и эксплуатировать ракеты Союз. А уже спустя несколько лет Роскосмос и европейцы договорились построить стартовые мощности Союза на европейском космодроме во Французской Гвиане.

Для обеих сторон это было выигрышное соглашение, ведь Европа получила доступ к космическим запускам, а Россия — столь важную финансовую помощь, чтобы спасти космическую отрасль в экономически очень трудные для страны «девяностые». И следует сказать, что сотрудничество принесло свои результаты — еще в 2013 году Россия контролировала около половины мировой индустрии коммерческих запусков.

Но времена меняются, и мы должны изменяться вместе с ними, если хотим выжить и оставаться конкурентными. Спокойную жизнь франко-российского консорциума испортил пионер инноваций Илон Маск, начавший продвигать идею того, что космические запуски не должны быть монополизированы государственными подрядчиками. В результате новые технологии и эффективное руководство компании Маска SpaceX привело к двадцатикратному снижению стоимости коммерческого запуска, а уже в 2020 году SpaceX произвела около половины коммерческих запусков спутников в мире, в то время как доля России сократилась до 10%.

Для России это стало большой проблемой, но отставать она не хотела, хотя и продолжала бизнес в своем коррупционном, отсталом, но очень напыщенном стиле.

Стоит лишь вспомнить многочисленные заявления главы Роскосмоса Рогозина о том, что без России Маск сможет улететь в космос, только подпрыгивая с батута. Но желание оставаться космическим государством у России не исчезло, и в 2021 году президент Путин заявил, что страна должна освоить новые ракетные технологии, дабы конкурировать за коммерческие космические запуски со SpaceX. Но несколько удивительно выглядит то, что после громкого и пафосного заявления он неожиданно сократил финансирование российской космической программы. Как следствие, Роскосмос вынужден был искать коммерческое финансирование, и, следует отметить, это ему удалось. Палочкой-выручалочкой Роскосмоса стал рекордный контракт на один миллиард долларов с OneWeb, британским поставщиком спутниковой широкополосной связи, на 21 запуск спутников через Arianespace.

И все было бы хорошо, но потом Россия вторглась в Украину, решив доказать свое величие всему миру и проверить могущество и победу российского войска. Величие, как мы уже знаем, оказалось на глиняных ногах, а вот последствия для всей страны, включая ее космическую отрасль, трагичны. В ответ на санкции со стороны Евросоюза Роскосмос приостановил ракетные операции и отозвал российский персонал из космодрома Французская Гвиана, в традиционном хамско-ультимативном стиле сообщив OneWeb, что не будет запускать спутники, если не получит гарантий, что они не будут использоваться в военных целях, а правительство Великобритании не откажется от собственности в OneWeb. Это оставило четыре европейских спутника и один космический телескоп в поисках новых ракет-носителей.

Россия радовалась, но радость была недолгой — и снова гром прогремел, не без участия Илона Маска, радостно предложившего OneWeb свои услуги, даже несмотря на то, что британцы являются его прямыми конкурентами. OneWeb, не долго раздумывая, подписала соглашение. SpaceX быстро занял место России, а Европейское космическое агентство, в свою очередь, сообщило Роскосмосу, что прекращает сотрудничество над совместной миссией на Марс. Европа может позволить себе реализовывать подобные проекты самостоятельно, а вот Роскосмос, сколько бы ни пыжился, на такое не способен. И все это вместе, полностью и надолго покидает Роскосмос, а вместе с ним всю страну, по обе стороны современных космических путей, а Королева и Гагарина, основателей величественной космической эры, превращает в случайное яркое мгновение в истории «немытой России», законодателя мод в области холопской философии, ничем не оправданной спеси, зависти и безудержной органической многовековой ненависти к любым проявлениям демократии, свободы и процветания за рубежом.

И как же здесь, в день космонавтики, читая исследование Bloomberg о достижениях Роскосмоса, не вспомнить классическую историю Пушкина о старухе, захотевшей стать «владычицей морской», а в итоге осталась в землянке у разбитого корыта. Чем это не образ России? Ну разве что историю можно было бы немного осовременить, заменив корыто на стиральную машину, сворованную в украинском доме нищими-мародерами и отправленную белорусской почтой в грязную российскую землянку. Так что не торопитесь вычеркивать русских классиков из мирового культурного наследия. Они были далеки от народа, не очень почитали его традиции, но порой умели безупречно предсказать будущее своей родины.

Иван Компан, «Новое время»

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