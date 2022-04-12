Жаркие бои на Запорожье: ВСУ уничтожили 130 оккупантов и гору вражеской техники 12.04.2022, 14:13

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Ликвидирован также склад вражеских боеприпасов.

На Запорожье продолжаются горячие бои, но украинские воины удерживают позиции, а на некоторых направлениях еще и оттесняют врага.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев. Он заверил, что вчерашние взрывы – это работа наших профессиональных артиллеристов, которые ни на минуту не дают российским оккупантам расслабиться, и попросил горожан не паниковать.

Куртев рассказал, что за последнюю неделю местные защитники уничтожили 130 оккупантов. Кроме того, удалось обезвредить ряд вражеской техники:

5 танков,

28 боевых бронированных машин,

41 автомобиль,

3 "Града",

2 миномета,

3 гаубицы,

станцию спутниковой связи,

станцию радиоэлектронной борьбы,

целый склад боеприпасов.

«Еще 23 врага нашей земли были ранены. Кроме того, повреждена одна гаубица и захвачена одна бронированная машина оккупантов», – добавил секретарь.

В завершение он выразил благодарность украинским защитникам и защитницам и пожелал им сил, выдержки и побед.

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