«Дело травматологов» в Беларуси продолжается: сегодня взяли еще шесть человек 1 12.04.2022, 14:20

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Задержаны заведующие отделений и кафедр.

Как стало известно «Нашай Ніве», продолжаются задержания по « делу травматологов, — сегодня в СИЗО КГБ отправились еще 6 человек. Среди них два заведующих отделений 6 ГКБ, двое сотрудников РНПЦ ортопедии и травматологии, заведующий кафедрой БелМАПО и один врач 11 ГКБ.

Это Жихарь Николай Арсеньевич, Даниленко Олег Анатольевич, Пересада Андрей Сергеевич, Скакун Павел Григорьевич, Кезля Олег Петрович, Талако Евгений Леонтьевич.

«Наверное, на неделе в стране не останется ни одного врача этого профиля — 90% тех, кто делает операции, уже задержаны. Эндопротезирования (особенно сложные) фактически парализованы. На свободе в основном остаются те, кто делал очень маленькое количество операций», — говорят нам осведомленные источники.

Задержанные сегодня врачи проходят по 430 статье УК.

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