В магазинах РФ начались перебои с сантехникой и не только 4 12.04.2022, 14:27

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Пока участники рынка распродают существующие запасы, но их надолго не хватит.

В России в магазинах наблюдают перебои с поставками сантехники и трубопроводных связующих частей (фитингов, инструментов и строительной химии), сообщает УНИАН.

Отмечается, что на данный момент в магазинах распродают существующие запасы. Участники рынка прогнозируют, что дефицит товаров будет более заметным в течение ближайших двух месяцев.

"Логистические сложности, ухудшение эпидемиологической обстановки в Китае, а также новые санкции ЕС против России угрожают проблемами с ассортиментом строительных и отделочных материалов. Через несколько месяцев DIY-сети ожидают дефицит сантехники, строительной химии, инструментов и инженерного оборудования, а пока распродают существующие запасы. Участники рынка рассчитывают заменить часть позиций за счет местных производителей, но и те испытывают сложности с закупкой сырья", – пишет "Коммерсант".

Отмечается, что ситуацию усугубляет новый пакет санкций Евросоюза против России принятый 8 апреля в связи с вторжением РФ в Украину. В список запрещенных к ввозу в Россию товаров попал ряд наименований строительных и отделочных материалов. Среди них – различные краски и лаки, глины, отдельные виды ванн, душевых кабин, унитазов, бумажных материалов, черепицы из керамики и т.д.

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