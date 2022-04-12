Разведка Украины получила имена личного состава спецотряда Росгвардии «Ястреб» 2 12.04.2022, 14:46

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Оккупанты причастны к военным преступлениям против украинцев.

Разведка Украины обнародовала имена военнослужащих отряда особого назначения Росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода. Оккупанты причастны к военным преступлениям против украинцев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", - пишет пресс-служба разведки.

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