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Разведка Украины получила имена личного состава спецотряда Росгвардии «Ястреб»

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  • 12.04.2022, 14:46
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Разведка Украины получила имена личного состава спецотряда Росгвардии «Ястреб»

Оккупанты причастны к военным преступлениям против украинцев.

Разведка Украины обнародовала имена военнослужащих отряда особого назначения Росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода. Оккупанты причастны к военным преступлениям против украинцев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", - пишет пресс-служба разведки.

Скачать архив можно по ссылке.

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