Разведка Украины получила имена личного состава спецотряда Росгвардии «Ястреб»2
- 12.04.2022, 14:46
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Оккупанты причастны к военным преступлениям против украинцев.
Разведка Украины обнародовала имена военнослужащих отряда особого назначения Росгвардии "Ястреб" из Нижнего Новгорода. Оккупанты причастны к военным преступлениям против украинцев.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Подонки! Без чести, души и совести. Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует", - пишет пресс-служба разведки.
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