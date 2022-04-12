Войска оккупантов в Луганской области попали в ловушку 2 12.04.2022, 14:55

5,652

Ехать через поля они не могут, а на дорогах становятся легкой добычей ВСУ.

Наступление российских оккупантов тормозится из-за затяжного дождя в Луганской области, который прогнозируют на несколько дней.

Об этом сообщил председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Наступление россиян тормозится из-за затяжного дождя в Луганской области", - рассказал глава области.

Он отметил, что позавчера и вчера оккупанты начали стягивать тяжелую технику в большом объеме, сотнями единиц от отдаленных районов уже ближе к линии фронта.

"А это говорит, что сегодня-завтра должно было начаться наступление. Но сегодня у нас начался дождь и не маленький, и, по прогнозу, этот дождь будет длиться несколько дней. И это на 100% пойдет нам на руку, потому что Луганщина - это все же более сельская местность, и есть несколько дорог, по которым можно передвигаться на технике. И это нужно выстроиться в колонну, а это легкая мишень, легкая цель для наших защитников", - отметил Гайдай.

Он также сообщил, что обстрелы мирных городов в Луганской области усилились, в Рубежном и Попасной продолжаются позиционные бои внутри городов.

"Подконтрольные части Рубежного и Попасной оккупантам – заблокированы для нас. Ни вывезти людей, ни завезти гуманитарку туда возможности нет. Вчера по Лисичанску рашисты ударили ракетой "Точка-У", – подчеркнул руководитель ОВА.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».