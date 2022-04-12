В Германии участников рашистского автопробега забросали конским навозом 18 12.04.2022, 15:28

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«Русский мир» остановили в Ганновере.

В Германии снова сорвали пророссийскую акцию. На этот раз в Ганновере участников автопробега поклонников Кремля забросали лошадиным навозом.

Об этом сообщает польский журналист и репортер Витольд Шабловский в Facebook, передает apostrophe.ua.

Он рассказал, что пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.

"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с российскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.

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