В Германии участников рашистского автопробега забросали конским навозом

В Германии участников рашистского автопробега забросали конским навозом18
- 12.04.2022, 15:28
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«Русский мир» остановили в Ганновере.
В Германии снова сорвали пророссийскую акцию. На этот раз в Ганновере участников автопробега поклонников Кремля забросали лошадиным навозом.
Об этом сообщает польский журналист и репортер Витольд Шабловский в Facebook, передает apostrophe.ua.
Он рассказал, что пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.
"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с российскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.