закрыть
12 апреля 2022, вторник, 17:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Германии участников рашистского автопробега забросали конским навозом

18
  • 12.04.2022, 15:28
  • 15,158
В Германии участников рашистского автопробега забросали конским навозом

«Русский мир» остановили в Ганновере.

В Германии снова сорвали пророссийскую акцию. На этот раз в Ганновере участников автопробега поклонников Кремля забросали лошадиным навозом.

Об этом сообщает польский журналист и репортер Витольд Шабловский в Facebook, передает apostrophe.ua.

Он рассказал, что пророссийские активисты на авто с флагами РФ хотели продемонстрировать свою приверженность режиму Путина, однако граждане, которые поддерживают Украину, воспрепятствовали таким планам, заблокировав колонну.

"В немецком Ганновере поклонники Путина хотели показать его поддержку и пересечь город с российскими флагами. Их заблокировали, а их машины забросали лошадиным навозом", - говорится в сообщении репортера.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип