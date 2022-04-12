Шри-Ланка объявила дефолт по внешнему долгу 1 12.04.2022, 15:44

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Страна пытается сохранить долларовые запасы для импорта основных продуктов питания и топлива.

Власти Шри-Ланки прекратили выплаты по внешнему долгу и предупредила инвесторов о дефолте. Об этом пишет Bloomberg.

Страна остановила выплаты, чтобы сохранить долларовые запасы для импорта основных продуктов питания и топлива.

Непогашенные платежи держателям облигаций, двусторонним кредиторам и институциональным кредиторам будут приостановлены до реструктуризации долга, заявили в местном Минфине.

Сейчас валютные резервы Шри-Ланки составляют меньше $2 млрд и за последний месяц снизились на 16%.

По данным Bloomberg, правительство Шри-Ланки должно было выплатить проценты в размере $36 млн по долларовым облигациям 2023 года 18 апреля, а также $42,2 млн по облигациям 2028 года. Срок погашения суверенных облигаций на сумму $1 млрд истекал 25 июля.

Ранее Bloomberg назвал неизбежным первый за более чем сто лет внешний дефолт России. Российский дефолт 1998 года был объявлен по внутреннему долгу.

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