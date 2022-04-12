В Польше задержали российского шпиона 2 12.04.2022, 15:48

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Он собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадрах.

В Польше задержали россиянина по обвинению в шпионаже, сообщается на сайте польской прокуратуры. По запросу районной прокуратуры Гданьска суд постановил арестовать его на три месяца.

"Данные Службы военной контрразведки указывают на то, что он занимался шпионажем в интересах разведки РФ. Он собирал информацию о воинских частях, их оснащении и кадрах", – говорится в пресс-релизе.

Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин сообщил, что россиянин был задержан 6 апреля. Он пояснил, что доказательства свидетельствуют о том, что мужчина получил информацию о боевой готовности Вооруженных сил Польши и войск НАТО по запросу российских спецслужб.

Задержанного доставили в прокуратуру, где ему было предъявлено обвинение в шпионаже. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый – гражданин России, проживающий в Польше 18 лет, и имеет свой бизнес, пишет Portal Samorzadowy.

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