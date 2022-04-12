«Когда появился ребенок, встал вопрос о том, что денег маловато» 1 12.04.2022, 15:51

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Как живут белорусы, которые работают в нескольких местах.

Издание Intex-press поговорило с людьми, занятыми на нескольких работах, и узнал, что заставило их искать дополнительный источник дохода и сколько они зарабатывают.

«Когда появился ребенок, встал вопрос о том, что денег маловато»

Виталий почти семь лет работает администратором в одном из торговых центров Барановичей. Кроме того, вот уже почти два года мужчина является индивидуальным предпринимателем – занимается изготовлением гипсовой плитки.

– Изначально мне хватало одной работы и заработка, который она приносила. Это было примерно рублей 800. Но когда женился и в семье появился ребенок, встал вопрос о том, что денег маловато и нужно зарабатывать больше, – поясняет Виталий.

А так как мужчина и до этого подумывал начать работать на себя, то после пополнения в семье все-таки принял решение самореализоваться: выбрал дело, которое ему было по душе – изготовление гипсовой плитки – и с нуля начал им заниматься.

– Постепенно это занятие начало приносить неплохой доход, мои изделия теперь заказывают не только в Барановичах, поступают заказы из разных городов страны, – отмечает Виталий. – И сейчас это занятие иногда приносит мне доход больше, чем моя зарплата в торговом центре.

С увеличением заказов собственное дело стало требовать больше времени и сил. А ведь семья, жена и маленький ребенок также требуют внимания.

– Чувствую, что уже физически становится тяжеловато работать на двух работах. Свободного времени все меньше. Поэтому жду, когда закончится контракт с торговым центром, и буду увольняться, – говорит он.

По словам Виталия, решиться на увольнение с основной работы, которой отдал столько лет, было тяжело.

– Семь лет на одном месте – это большой срок, – говорит мужчина. – Однако, когда начну заниматься только своим делом, смогу больше развиваться в этом направлении. А самое главное – появится свободное время, которое я могу проводить со своей семьей.

И студентка, и официант, и педагог

Жительница города Ляховичи Милана учится на заочном в педагогическом университете и параллельно работает в двух местах. Уже два года трудится в одном из заведений общепита официантом и почти год работает в школе педагогом-организатором.

– Официантом сейчас я работаю в основном по пятницам и в выходные дни, все остальное время организовываю и провожу различные мероприятия в школе, – рассказывает Милана.

Она отмечает, что работает в школе не потому, что ей были нужны деньги – в материальном плане ее все устраивало: получала неплохую зарплату официанткой (какую, девушка называть не пожелала, – Авт.). Работа в школе для нее – это не вопрос решения каких-то финансовых трудностей, а возможность приобрести педагогический опыт и на практике узнать, каково это – работать с детьми.

Единственным, но при этом большим минусом работы в нескольких местах, по мнению Миланы, является то, что у нее практически нет времени на личную жизнь.

– Все время ты в работе, у тебя практически нет выходных, а значит, нет времени, а также сил на встречи с друзьями, – говорит она.

Милана осознает, что после окончания учебы в вузе ей придется полностью посвятить себя работе в школе, и отмечает, что покидать ресторан ей будет грустно – сильно привыкла к коллективу.

В то же время девушка надеется, что работа учителем будет не долгой, так как она желает реализовать свою мечту – открыть свое кафе или ресторан.

«Можно работать с утра до ночи и получать удовольствие»

Александр живет в Барановичах и вот уже практически год работает инструктором по вождению в одной из городских автошкол, а также занимается сервисным обслуживанием автомобилей.

– Стал инструктором вождения случайно, можно сказать – по знакомству. Никогда не думал, что попаду в эту сферу, – говорит Александр. – Хотел, чтобы моя профессия была связана с автомобилем, долгое время пытался устроиться к официальным автодилерам, но ничего не вышло, так как у меня не было специализированного образования. А мой личный опыт работы водителем и с автомобилями – это не диплом.

Официальная работа и деньги были очень нужны. В итоге Александр трудоустроился в автошколу и оказался в роли инструктора. Позже появилось еще одно занятие – сервисное обслуживание автомобилей. Теперь днем, как поясняет молодой человек, он учит курсантов вождению, а вечером – разбирается в бортовых компьютерах французских машин.

– За несколько часов настолько наговорюсь с людьми, что последующее время готов до поздней ночи, иногда и до 2 часов, один разбирать что-либо в машине, – смеется Александр.

По его словам, на данный момент он может позволить себе работать на двух работах, так как девушки или жены у него пока нет. Как нет сейчас и материальных трудностей. Зарплата в автошколе, говорит Александр, составляет в среднем 600-700 рублей, а обслуживание автомобилей приносит в месяц от 1,5 тысяч рублей и выше.

– Пока занятие двумя делами мне не в напряг. Можно работать с утра до ночи и получать определенное удовольствие от этих двух разных занятий. Когда появится семья, придется что-то выбирать, так как это сейчас я могу полночи провести с машиной. Впрочем, в будущем мне хотелось бы открыть свою мастерскую для ремонта и тюнинга автомобилей, – резюмирует Александр.

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