Эвтаназия для России 4 Сергей Фурса, «Новое время»

12.04.2022, 15:56

8,656

Сергей Фурса

Хватит уже лечить то, что не лечится.

Западные интеллектуалы продолжают жить в парадигме, что Россию якобы можно изменить, что Россия может привнести для мира эдакое хорошее, мол, нужно только сменить Путина и поставить кого-то другого. Это уже не наивность, это преступная глупость.

Россия — умирающая империя. Так происходит со всеми империями. Они все умирают однажды. Но перед смертью Россия пытается утащить с собой как можно больше здоровых организмов. Это как с тонущим человеком. Он может быть очень хорошим человеком, честным и справедливым. Но если он начнет тонуть, то инстинктивно может затянуть с собой на дно и спасающего.

Россия — империя. И пока она остается империей, пока не будет разрушена, всегда будет представлять опасность для мира.

Почему, спросит западный интеллектуал? Все просто. Россия — огромная страна, объединяющая в себе много народов, ничего не связывающих друг с другом. Ну что общего у бурята с чеченцем, у москвича с тувинцем, у калмыка с татарином? И это не плавильный котел США, где смешаны многие народы и национальности, которых объединяют общие ценности. Нет. Какие общие ценности у Кадырова и жителя Петербурга?

Что же объединяет все эти народы и нации, растянутые на 11 часовых поясов? Сила. Только сила. И пропаганда. Пропаганда величия империи. Российский шовинизм. Агрессия и мессианство. Эта пропаганда и является тем скотчем, на котором империя держится. Но ведь она и есть причина агрессии, причина опасности, которую Россия представляет для всего мира. То, что держит вместе бурята и татарина, в результате приводит к резне в Буче. И нет ничего другого, кроме этой имперской пропаганды, которая может содержать Россию вместе. Вы отключаете пропаганду, и Россия распадается. Поэтому каждый новый лидер России будет применять эту самую пропаганду, просто для того, чтобы удержать страну вместе. Просто из-за естественного желания сохранить власть. А дальше он уже станет ее заложником, даже если сначала планировал создать империю с европейским лицом. Но вот беда в том, что у империи никогда не может быть лица Вольтера, Руссо или другого гуманиста. В империи всегда лицо Путина или Кадырова.

Итак, если вы не соглашаетесь, что Россия должна прекратить существовать как государство, то вы должны знать, что она всегда будет опасной. И всегда будет представлять угрозу миру. И единственный путь — избавиться от этой опасности, единственный путь излечить имперскую агрессию — это разрушить империю. И потом уже лечить отдельные ее части, 20, 30 или непонятно там сколько новых государств. Каждое из которых можно превратить в нормальную национальную страну. Да, это приведет к проблемам с множеством новых стран с ядерным оружием, возможно, войн между этими новыми образованиями, определенное количество которых будет иметь ядерное оружие. Но это меньшее зло по сравнению с великой империей, которая воюет со всем миром и готова угрожать ядерным оружием. А для Бурятии с ядерным оружием всегда найдется свой будапештский меморандум.

Если же сохранить империю, то рано или поздно она вернется в свое настоящее состояние. Это неизлечимо. Это естественное состояние такой империи. И чтобы помочь людям из России, будущим поколениям, очень беспокоящим интеллектуальную западную элиту, нужно освободить будущие поколения, рожденные на этой огромной территории, от империи. Ибо империя прежде всего уничтожает своих граждан.

Хватит лечить Россию. Хватит уже лечить то, что не лечится. Российская империя нуждается в эвтаназии. Весь мир в этом нуждается, конечно. Но больше всего именно Россия. И это гуманно. И на это должна быть ориентирована стратегия цивилизованного мира.

Сергей Фурса, «Новое время»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».