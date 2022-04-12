В Беларуси 13 апреля ожидается до +15 градусов 12.04.2022, 16:06

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Но будет ветрено.

В Беларуси в среду, 13 апреля синоптики прогнозируются теплую, но ветреную погоду.

В стране ожидается переменная облачность. Осадков не прогнозируется, лишь по юго-востоку Беларуси ночью и утром местами возможны мокрый снег и дождь, а днем небольшие кратковременные дожди.

- В ночные и утренние часы возможен туман. Ветер будет преобладать северный порывистый, а по востоку страны сильный порывистый, - написано в сообщении.

Синоптики отмечают, что порывы ветра по востоку Беларуси будут достигать 15-20 ветров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то ночью ожидается от минус 3 градусов до плюс 3, по востоку Беларуси – до +5 градусов. Днем воздух прогреется от 9 до 15 градусов.

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