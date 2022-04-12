закрыть
12 апреля 2022, вторник, 17:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Украине с начала войны убито 20 журналистов

2
  • 12.04.2022, 16:15
  • 1,180
В Украине с начала войны убито 20 журналистов

Война в Украине продолжается уже 48 день.

В Украине с начала полномасштабной войны России были убиты 20 украинских журналистов. Национальный союз журналистов обнародовал список работников СМИ, которые погибли с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НСЖУ в Telegram.

В союзе сообщили, что только по официальным данным Офиса генпрокурора, по состоянию на 3 апреля погибли 18 медийщиков. Среди них также представители иностранных СМИ.

Список убитых журналистов:

Пьер Закжевски

Александра Кувшинова

Александр Лыткин

Павел Ли

Сергей Пущенко

Евгений Сакун

Брент Энтони Рено

Оксана Баулина

Дилербек Шакиров

Виктор Дедов

Виктор Дударь

Лилия Гумянова

Юрий Олейник

Олег Якунин

Максим Левин

Мантас Кведоравичюс

Сергей Заиковский

Денис Котенко

Евгений Баль

Роман Нежиборец

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Не смотрите наверх
Не смотрите наверх Артем Черников
Шансов на победу у Путина нет
Шансов на победу у Путина нет Юрий Бутусов
Профессия – мародер
Профессия – мародер Ирина Халип
Половина свастики — набор неполный
Половина свастики — набор неполный Владимир Халип