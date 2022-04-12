Украинские пограничники усилили меры безопасности на границе с Беларусью 2 12.04.2022, 16:17

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Грацница также усилена с Приднестровьем.

На границе Украины с Беларусью и на участке с непризнанным Приднестровьем украинские пограничники усилили меры безопасности.

Об этом на брифинге в медиа-центре Украины сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"На границе с Молдовой на участке с Приднестровьем, и на границе с Беларусью усилены меры безопасности, чтобы не допустить эскалации на этих направлениях. Мы стоим совместно с ВСУ, другими составляющими силами безопасности и обороны и готовы к мерам в случае, если с этих направлений попытаются вторгнуться враги", - сказал Демченко.

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