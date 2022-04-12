С начала войны в Украину вернулись 870 тысяч граждан 1 12.04.2022, 16:26

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Ежедневно возвращаются 25-30 тысяч человек.

На территорию Украины с начала полномасштабной войны вернулись 870 тысяч граждан. Однако покинули страну около 3,3 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Государственной пограничной службы Андрея Демченко.

По его данным в первые дни войны в Украину вернулись примерно 10 тысяч человек. Сейчас ежедневно возвращаются 25-30 тысяч человек. Преимущественно это женщины, дети и пожилые люди.

"С кем у нас была возможность общаться, они говорят, что видят, что ситуация особенно в западных областях безопаснее и они не могут далее оставаться за границей, а готовы вернуться в страну и оставаться здесь", - отметил Демченко.

Он добавил, что с начала войны Украины покинули 3,3 млн граждан. Спикер ГПСУ сообщил, что сейчас очередей на границах нет. Есть отдельные пиковые часы, когда несколько десятков или сотен автомобилей ожидают пересечения границы.

Напомним, по данным ООН, с начала войны Украину покинули 4,5 млн граждан. Большинство из них выехали в Польшу.

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