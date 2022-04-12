На Запорожском направлении украинцы сбили вражеский самолет 4 12.04.2022, 16:38

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Был сбит Су-34.

В Запорожском направлении накануне украинские военные сбили вражеский самолет Су-34.

Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.

«Хорошо поработало одно из подразделений противовоздушной обороны, добавив в свой счет уничтоженный вражеский самолет СУ-34», — говорится в сообщении.

Также указано, что защитники Запорожского края за прошлые сутки уничтожили:

65 оккупантов, трое ранены;

четыре танка;

пять боевых бронированных машин;

две реактивные системы залпового огня;

два 120 мм минометов;

пять единиц автомобильной техники.

В ночь на вторник, 12 апреля, российские войска нанесли удар по селу Новояковлевка Запорожской области.

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