На Запорожском направлении украинцы сбили вражеский самолет

На Запорожском направлении украинцы сбили вражеский самолет4
- 12.04.2022, 16:38
- 5,242
Был сбит Су-34.
В Запорожском направлении накануне украинские военные сбили вражеский самолет Су-34.
Об этом сообщили Силы обороны Запорожского края.
«Хорошо поработало одно из подразделений противовоздушной обороны, добавив в свой счет уничтоженный вражеский самолет СУ-34», — говорится в сообщении.
Также указано, что защитники Запорожского края за прошлые сутки уничтожили:
65 оккупантов, трое ранены;
четыре танка;
пять боевых бронированных машин;
две реактивные системы залпового огня;
два 120 мм минометов;
пять единиц автомобильной техники.
В ночь на вторник, 12 апреля, российские войска нанесли удар по селу Новояковлевка Запорожской области.