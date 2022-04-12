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Криптобиржа, основанная Виктором Прокопеней, перестала работать с клиентами из РФ

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  • 12.04.2022, 16:50
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Криптобиржа, основанная Виктором Прокопеней, перестала работать с клиентами из РФ

Это связано с вторжение РФ в Украину.

Currency.com, основанная белорусским IT-предпринимателем Виктором Прокопеней, перестала работать с клиентами из России. Ранее на площадке закрыли для россиян возможность создавать новые аккаунты. Об этом zerkalo.io сообщила пресс-служба компании.

Криптобиржа токенизированных активов перестает работать с российскими клиентами в связи с военной агрессией против Украины.

— Российское вторжение в Украину стало жестоким и трагическим для народа Украины. Мы категорически осуждаем российскую агрессию и поддерживаем Украину и всех, кто выступает против этой ужасной войны. При таких обстоятельствах мы не можем продолжать обслуживать наших клиентов из России, — заявил CEO Currency.com Ukraine Виталий Кедык.

Это решение не затронет клиентов из других стран и регионов, говорят в компании, и не отразится на глобальных операциях и устойчивости работы систем криптобиржи.

Кроме того, с начала войны компания пожертвовала более 1 млн долларов на поддержку пострадавших от гуманитарного кризиса в Украине.

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